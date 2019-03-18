Конгрессмены призвали Трампа не покидать Ирак

Руководители комитетов по вооруженным силам, иностранным делам и разведке палаты представителей конгресса США призвали администрацию президента Дональда Трампа не сокращать американское присутствие в Ираке.

«В этот критический момент было бы ошибкой уходить от Ирака, поскольку он стремится защитить свой суверенитет от внутренних и внешних угроз и превратиться в процветающую, жизнеспособную демократию. Мы призываем администрацию продолжать взаимодействовать с конгрессом в целях обеспечения стабильного будущего для иракского народа», — говорится в заявлении конгрессменов.

По их мнению, для обеспечения стабильности и безопасности Ирака в будущем необходимо будет «продолжать американское участие» в судьбе этой страны, в том числе по дипломатической линии. Это касается как продолжения программ по подготовке иракских вооруженных сил и правоохранительных органов, так и сотрудничества в сфере инвестиций и торговли, а также оказания гуманитарной помощи пострадавшим от боевиков террористической группировки «Исламское государство»*. В связи с этим в конгрессе приветствуют намерение администрации США выделить 340 миллионов долларов на помощь религиозным и этническим общинам Ирака.

| 2019-03-19T00:42:31+00:00 19 марта 2019, 06:00|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss