Конгрессмен проиллюстрировал поздравление ВМС США фотографией российского крейсера

Член Палаты представителей Конгресса США Брайан Мэст в воскресенье проиллюстрировал свое поздравление Военно-морским силам Соединенных Штатов с 244-летием изображением российского атомного ракетного крейсера «Петр Великий».

Сообщение конгрессмена было опубликовано в одном из его аккаунтов в Twitter. На ошибку обратил внимание журналист издания Politico Дейв Браун, который освещает оборонные вопросы.

«Две великие традиции 13 октября: праздновать день рождения американского флота и выкладывать в Twitter фотографии российских кораблей, чтобы его отметить», — отметил журналист.

Позднее Мэст удалил свою запись.

«Петр Великий», вошедший в состав ВМФ России в 1998 году, — крупнейший в мире боевой корабль, который оснащен атомной энергетической установкой и при этом не является авианосцем. Водоизмещение крейсера составляет 24,5 тыс. тонн, длина — 251 м. Корабль вооружен ударными, зенитными и противолодочными ракетными комплексами и артиллерией.