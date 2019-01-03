Конгрессмен намерен выдвинуть резолюцию об импичменте Трампа

Член палаты представителей Брэд Шерман планирует выдвинуть резолюцию об импичменте президента США Дональда Трампа в первый день работы Конгресса нового созыва.
«Нет причин, по которым Конгрессу не стоило бы рассматривать этот проект», — цитирует Шермана Los Angeles Times.
По его словам, Трамп ежедневно демонстрирует, что уход с поста главы государства «был бы благом для Америки».
При этом спикер палаты представителей Нэнси Пелоси пока считает объявление импичмента президенту невозможным. Как отмечает издание, обсуждение темы импичмента может вызвать раскол в партии.
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| 2019-01-03T22:28:58+00:00 4 января 2019, 02:00|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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