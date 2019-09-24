Конгрессмен Льюис призвал к официальному началу импичмента Трампа

Член палаты представителей конгресса США Джон Льюис призвал начать официальную процедуру импичмента президента Дональда Трампа, об этом он заявил, выступая во вторник на заседании палаты.
«Я верю, я искренне верю, что пришло время начать процедуру импичмента против этого президента. Задержка или другое замедление будет предательством основы нашей демократии», — сказал представитель от штата Джорджия Льюис.
По словам члена палаты представителей, он «серьезно озабочен будущим нашей демократии», он подчеркнул, что эту позицию разделяют его избиратели.
«У людей есть право знать, могут ли они доверять исходу выборов, есть право знать, могут ли они доверять нашу демократию тем, кто находится сегодня в Белом доме, у них есть право знать, просили ли иностранное государство вмешаться в наши выборы 2020 года, есть право знать, использует ли президент свое положение для пополнения своих карманов», — сказал Льюис на заседании Палаты.(передает РИА Новости)