Конгрессмен Льюис призвал к официальному началу импичмента Трампа

«Я верю, я искренне верю, что пришло время начать процедуру импичмента против этого президента. Задержка или другое замедление будет предательством основы нашей демократии», — сказал представитель от штата Джорджия Льюис.

«У людей есть право знать, могут ли они доверять исходу выборов, есть право знать, могут ли они доверять нашу демократию тем, кто находится сегодня в Белом доме, у них есть право знать, просили ли иностранное государство вмешаться в наши выборы 2020 года, есть право знать, использует ли президент свое положение для пополнения своих карманов», — сказал Льюис на заседании Палаты.(передает РИА Новости)