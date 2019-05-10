Конгресс затребовал налоговую декларацию президента

Ричард Нил, глава Бюджетного комитета Палаты представителей Конгресса США, обязал Министерство финансов и Налоговую службу предоставить налоговые декларации президента Дональда Трампа, сообщает Голос Америки.

Нил требует, чтобы до 17 часов 17 мая в распоряжение законодателей были переданы налоговые декларации лично Трампа и его бизнеса за последние шесть лет.

Бюджетный и пять других комитетов Палаты представителей, где большинством обладают демократы, проводят расследование в отношении Трампа.

Демократы рассматривают налоговые декларации Трампа, как важный элемент их расследования о возможном конфликте интересов: Трамп продолжает владеть многими бизнесами, выполняя обязанности главы государства.

Дональд Трамп нарушил многолетнюю традицию, в рамках которой президенты США обнародовали свою налоговую информацию.

Президент отказывается предоставлять эти данные и запрещает своим подчиненным давать показания. Трамп и республиканцы в Конгрессе утверждают, что демократы пытаются использовать конфиденциальную информацию в политических целях.