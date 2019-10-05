Конгресс запросил у администрации Белого дома документы по Украине

В Палате представителей Конгресса США запросили у администрации Белого дома документы, которые связаны с расследованием в рамках подготовки к процедуре импичмента Дональда Трампа. Об этом сказано в совместном заявлении нескольких председателей комитетов. Все эти комитеты возглавляют демократы, сообщает Русская Служба DW.

Конгрессмены обязали администрацию Трампа предоставить документы в срок до 18 октября. Речь идет о документах, связанных с телефонным разговором от 25 июля между Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, который лежит в основе расследования.

Кроме того, в заявлении указано, что в срок до 15 октября вице-президент США Майкл Пенс обязан предоставить записи июльской беседы Трампа с Зеленским и детали их встречи в сентябре в Варшаве.