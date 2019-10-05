Конгресс запросил у администрации Белого дома документы по Украине

В Палате представителей Конгресса США запросили у администрации Белого дома документы, которые связаны с расследованием в рамках подготовки к процедуре импичмента Дональда Трампа. Об этом сказано в совместном заявлении нескольких председателей комитетов. Все эти комитеты возглавляют демократы, сообщает Русская Служба DW.

Конгрессмены обязали администрацию Трампа предоставить документы в срок до 18 октября. Речь идет о документах, связанных с телефонным разговором от 25 июля между Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, который лежит в основе расследования.

Кроме того, в заявлении указано, что в срок до 15 октября вице-президент США Майкл Пенс обязан предоставить записи июльской беседы Трампа с Зеленским и детали их встречи в сентябре в Варшаве.

| 2019-10-05T10:15:01+00:00 5 октября 2019, 10:34|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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