Конгресс США потребовать документы у лиц из окружения Трампа

Юридический комитет нижней палаты Конгресса США планирует вскоре направить вторую серию повесток о выемке документов у окружения президента Дональда Трампа в рамках расследования хода его предвыборной кампании в 2016 году и его бизнеса.

Издание The Wall Street Journall отмечает, что повестки будут направлены адвокату Трампа Рудольфу Джулиани, бывшему личному адвокату американского лидера Майклу Коэну, бывшему госсекретарю Рексу Тиллерсон и экс-советнику по экономическим вопросам Гэри Кону

Юридический комитет Палаты представителей Конгресса 4 марта начал расследование, касающееся предвыборной кампании Дональда Трампа, деятельности его переходной команды после победы на выборах, а также бизнеса американского лидера.

Сотрудники комитета направили 81 письмо частным лицам и организациям, в том числе в Белый дом, министерство юстиции, сотрудникам предвыборной кампании Трампа и его сыновьям, с требованием в течение двух недель предоставить запрошенные для расследования документы.

В ходе расследования будут изучаться такие вопросы, как возможно создание препятствий правосудию, заговор с Россией и злоупотребления полномочиями. Полученная информация может быть использована, как основание для процедуры импичмента.

В феврале о восстановлении аналогичного расследования по Трампа и его окружение заявил глава спецкомитета по разведке Палаты представителей Адам Шифф (24tv.ua).