Конгресс США инициировал процедуру импичмента Трампа

Спикер палаты представителей конгресса США демократ Нэнси Пелоси заявила, что конгресс начинает процедуру импичмента президента Дональда Трампа, сообщает РИА Новости.

«Я объявляю сегодня, что палата представителей начинает официальное расследование (в рамках) импичмента», — заявила Пелоси, выступая со специальным обращением.

По ее словам, действия президента показывают, что он «предал должность президента, национальную безопасность и целостность наших выборов».

Закончив выступление, Пелоси отказалась отвечать на вопросы журналистов.

| 2019-09-25T01:36:02+00:00 25 сентября 2019, 02:19|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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