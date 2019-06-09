Конгресс США хочет устранить издержки доминирования Amazon, Apple, Facebook и Google

В Конгрессе США намерены по итогам антимонопольного расследования в отношении американских компаний Amazon, Apple, Facebook и Google выявить и устранить издержки чрезмерной монополизации рынка цифровых услуг. Как передает ТАСС, об этом сообщил в воскресенье в эфире телеканала Fox News член юридического комитета нижней палаты Конгресса Дэвид Сисилини (демократ от штата Род-Айленд).

«Речь идет о масштабном разбирательстве на рынке цифровых услуг и изучении причин доминирования крупных технологических платформ. Так, Google контролирует 94% поиска в сотовых телефонах, Facebook располагает 2,7 млрд пользователей и является крупнейшей социальной сетью в мире. Это монополия», — констатировал конгрессмен.

Он поставил под сомнение тезис о полной свободе и самостоятельности потребителей данного вида почти бесплатных услуг. «Правда состоит в том, что сбор персональных данных пользователей ведется не с такими уж чистыми помыслами и происходит в ущерб неприкосновенности личной жизни людей. Есть достаточно много сведений о нецелевом использовании таких данных, об устранении конкурентов и недобросовестном поведении в ущерб инновациям и предпринимательству», — пояснил Сисилини.

С его точки зрения, рынок цифровых услуг «не функционирует хорошо». Задача расследования заключается в том, чтобы получить наиболее полное представление об изъянах данного сегмента экономики, устранить «эксцессы монополизации» и «обеспечить доступ потребителей к широкому ассортименту самой современной продукции», подытожил конгрессмен.