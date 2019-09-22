Конгресс США допустил импичмент Трампа из-за Зеленского

Конгресс США допускает импичмент президента Дональда Трампа  в случае, если будет доказано давление с его стороны на президента Украины Владимира Зеленского. Об этом CNN  заявил председатель комитета по разведке палаты представителей конгресса Адам Шифф комментарий которого был опубликован в Twitter телекомпании.

«Если президент по сути отказывает в военной помощи и пытается запугать иностранного лидера, чтобы нанести ущерб своему оппоненту во время президентской кампании, то это [импичмент] может быть единственным средством», — считает Шифф.

19 сентября сообщалось, что президент США Дональд Трамп в разговоре с неким иностранным лидером якобы дал «обещание», из-за которого разведывательным службам пришлось заполнить официальную жалобу и доложить об этом Конгрессу. Трамп отверг все обвинения, назвав их фейковыми новостями.

20 сентября сообщалось, что разведка США могла обеспокоиться из-за разговора президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Доподлинно неизвестно, действительно было ли дано некое «обещание» Зеленскому и в чем именно оно заключалось. Предположительно, это могло стать ответом США в случае оказания Украиной помощи в расследовании против главного конкурента Трампа на президентских выборах 2020 года Джозефа Байдена, который якобы был в сговоре с Киевом во время предыдущей кампании.

Трампа призвали  раскрыть детали разговора с Зеленским. Тот  заявил разговор носил  поздравительный характер (lenta.ru)

| 2019-09-22T22:02:01+00:00 22 сентября 2019, 22:02|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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