Конфуз с последующими вопросами

В жизни у политиков, впрочем, как и у всех обычных людей, случаются разные моменты — и удачные, и не очень. Похоже, последнее и постигло на днях главу соседнего государства, несколько месяцев как заступившую на пост президента Грузии Саломе Зурабишвили.

Речь тут об интервью, которое она дала известному нью-йоркскому агентству Bloomberg. В ходе этого разговора госпожа Зурабишвили отчего-то решила удобным поставить на одни весы Грузию и… Великобританию.

Она заявила, что Грузия должна воспользоваться выходом Великобритании из Евросоюза, чтобы продвинуться в интеграции, ведущей к членству в ЕС.

По мнению Зурабишвили, логика заключается в том, что к стране, которая последовательно движется в направлении Европы, нельзя относиться хуже, чем к стране, которая постепенно удаляется от нее.

«Европа всегда добивалась прогресса благодаря серьезным кризисам… Мы смотрим на сложившуюся ситуацию с намерением извлечь из нее максимальную пользу», — сказала глава Грузии.

В связи с этим Зурабишвили считает, что Грузия должна воспользоваться моментом, который может наступить в случае Брекзита, чтобы «толкнуть дверь» в ЕС.

При этом она напомнила про слова французского лидера Эммануэля Макрона о том, что Европа в равной степени открыта для всех.

Bloomberg же в свою очередь напоминает, что 67-летняя Зурабишвили, в декабре ставшая первой женщиной-президентом Грузии, родилась во Франции. Сама она считает, что отличается от своих предшественников на посту главы государства именно этим: «Я европейка». Политик уверена, что ее опыт уже «играет роль» во встречах с лидерами ЕС, поскольку она говорит с европейскими партнерами не так, как предыдущие лидеры.

Самооценка весьма высокая, только вот нет пока реальных, практических подтверждений того, чтобы ее умение говорить с лидерами ЕС «не так», как ее предшественники, принесло какую-то ощутимую пользу Грузии. В отличие, например, от экс-президента Михеила Саакашвили, который хоть и не родился во Франции, но сумел в свое время так поговорить с коллегами в ЕС и США, что их поддержка сыграла едва ли не решающую роль в коренном преобразовании Грузии к лучшему.

Хотя у нее, похоже, будет блестящая возможность продемонстрировать на практике это свое заявленное превосходство — в ходе беседы с Bloomberg президент Грузии отметила, что летом в Батуми состоится конференция лидеров ЕС, которая станет «прекрасной возможностью для Грузии представить свое видение о том, куда она движется». Вот там (а может и того раньше) и станет ясно, насколько силен и действенен ее «европейский опыт».

Вообще же говоря, сомнения в европоцентристской устремленности Грузии если и есть, то очень мало у кого. Слишком уж долго и однозначно эта страна демонстрирует свою приверженность именно такому вектору развития. Более того, всеми здравомыслящими людьми постсоветского пространства эта устремленность даже приветствуется. Тем не менее, насколько уместно было проводить параллели с Англией, которые позволила себе президент?

Очевидно, тут был явный перебор.

Но все-таки интересно — чего такого еще не успела достичь Грузия, чтобы считаться полностью готовой к членству в ЕС? Ведь состоят же там такие, например, страны, как Болгария, Румыния, которые вряд ли по каким позициям превосходят ее.

Эти, прямо скажем, столь же далекие по уровню развития от Британии страны почему-то давным-давно ходят в членах ЕС, а Грузию все держат в подвешенном состоянии.

На этот счет называются разные причины. Например, географическая. Дескать, с точки зрения физической географии Грузия относится не к Европе (хотя и находится на границе с ней), а скорее к Ближнему Востоку. Вон и Турция, давний кандидат в члены ЕС, тоже большей частью своей территории находится в Азии.

Хотя, с другой стороны, Европа многими рассматривается как понятие в большей степени цивилизационное, нежели географическое, а цивилизация проявляется в укладе жизни и институтах. Так можно ли утверждать, что в сегодняшней Грузии уже вполне себе европейский уклад жизни и институты европейского типа? Трудно ответить определенно. Да и есть ли вообще у Запада какая-то специальная повестка по более ускоренному принятию Грузии в ЕС и НАТО, или же ее по-прежнему рассматривают как неотъемлемую часть многоликого и многообразного Южного Кавказа? Тоже вопрос не из легких.

А вот с не больно-то развитыми Балканами все произошло почему-то иначе…