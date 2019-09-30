Конфуцию вопреки

Жители одного южного города, не зная лично товарища Конфуция, с детства для себя уяснили, что трудности поджидают не только тех, кто пускается в поиски черной кошки в темной комнате. Аналогичные тяготы поджидают на жизненном пути и тех, кто пытается найти логику в действиях структур, отвечающих в южном городе за подачу воды и укладку асфальта.

Сразу замечу, что речь идет о двух разных ведомствах — «Южгорсу» и «Южгорйол». Собственно, в этом, судя по всему, и состоит причина частых эксцессов, жертвами которых становились южногородцы. Ведь, если бы воду по трубам проводили те, кто потом укладывает асфальт, то и карман был бы одним. В него и стекалась бы вся прибыль от мероприятий, призванных не только облегчить жизнь горожан, но и компенсировать моральные переживания чиновнику, который взвалил на свои плечи эту тяжелую ношу.

Но, нет справедливости на земле! Ведомства были разными и карманы, соответственно, тоже. Правда, согласованность в действиях руководителей этих ведомств выработалась просто невероятная! Швейцарские часы работали с большими погрешностями. Да что там, даже бразильские футболисты играли хуже, чем эти чиновники, отдававшие друг другу «голевые пасы».

Очередной такой «пас» от «Южгорсу» получили в «Южгорйол» совсем недавно. На трассе, ведущей из одного поселка южного города в другой произошла крупная авария — провалилась часть дороги, образовав круг диаметром в 5 метров. Не озоновая дыра, конечно, но провалившись туда можно потом испытать когнитивный диссонанс. Это, если смотреть с точки зрения рядовых южногородцев.

Но ведь точки зрения, равно как и ощущения бывают разные. Как в известном анекдоте про подсудимого Махарашвили, который на просьбу рассказать о том, как он изнасиловал потерпевшую, ответил: «Спасибо, хорошо». В нашем случае, хорошо было руководителям «Южгорйола». Причем, хорошо им было еще и потому, что они не были подсудимыми, хотя в мечтах южногородцев все обстояло совсем иначе.

Это ведь они, горожане, вынуждены были мириться с тем, что работники «Южгорсу» по какой-то волшебной случайности регулярно работают так, что по итогу удивляться приходится не авариям, а отсутствию их. Это ведь горожане потом вынуждены бывают ездить так, чтобы не провалиться в очередную дыру, падение в которую сродни заплыву в зону Бермудского треугольника. Это ведь из денег простых южногородцев, в конце концов, финансируется вся деятельность «Южгорсу» и «Южгорйол».

Вот и сейчас, ремонт того участка трассы, где случилась авария, по вине «Южгорсу», будет вестись за счет денег, которые горожане перечисляют в бюджет. И новая прокладка асфальта, на месте недавно проложенного, чему очень рады в «Южгорйол», также будет вестись за счет бюджетных денег. Насколько станут богаче те, кто извлекают конечную выгоду из этой схемы, сложно даже подсчитать. Зато, можно порадоваться за жителей южного города. Они сделали то, что оказалось не под силу Конфуцию. Нет, они не нашли черную кошку в темной комнате. Они сделали больше — отыскали логику в действиях тех, кто отвечает в городе за подачу воды и укладку асфальта.