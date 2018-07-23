Конференция по борьбе со СПИДом собрала в Амстердаме десятки тысяч участников

Свыше 15 тыс. ученых, активистов, производителей лекарств, политиков и мировых лидеров собрались в понедельник, 23 июля, в Амстердаме на 22-ю международную конференцию по проблеме СПИДа (AIDS 2018). В этом году мероприятие проводится под девизом: «Разрушать барьеры, возводить мосты».

Форум, в частности, посетит британский принц, герцог Сассекский Гарри, который от лица патронируемой им благотворительной организации Sentebale выступит с докладом по вопросу распространения вируса иммунодефицита человека среди молодежи.

Во вторник, 24 июля, британский исполнитель Элтон Джон, который также значится среди гостей мероприятия, объявит о начале реализации всемирной инициативы MenStar Coalition, направленной на борьбу с ростом заболеваемости среди мужчин.

В числе устроителей и гостей мероприятия — глава Международного сообщества по борьбе с ВИЧ Линда Гейл Беккер, а также австриец Том Нойвирт, известный всему миру как Кончита Вурст. В апреле этого года звезда призналась, что долгие годы является носителем ВИЧ-положительного статуса.

По словам Кончиты, она начала проходить терапию, как только узнала о своем диагнозе, и теперь исключает возможность передачи вируса другим людям.

По данным Всемирной организации здравоохранения, на конец 2016 года в мире насчитывалось примерно 36,7 миллиона человек с ВИЧ-инфекцией. Наиболее пораженным является африканский регион. В 2016 году там проживали порядка 25,6 млн человек с ВИЧ. Жертвами ВИЧ/СПИД в мире стали более 35 млн человек.

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