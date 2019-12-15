Конференция ООН по климату завершилась ничем

Участники 25-й Всемирной конференции ООН по проблемам изменения климата (COP25) в воскресенье, 15 декабря, после 40-часового опоздания приняли итоговое заявление. Согласно этому документу, государства должны принимать больше мер для выполнения Парижского соглашения по климату, в частности поднять выше планки своих климатических целей и оказывать поддержку в этой сфере развивающимся странам.

Председатель COP25, министр охраны окружающей среды Чили Каролина Шмидт выразила надежду на то, что итоговое заявление поможет достичь договоренностей на следующей конференции, которая пройдет в 2020 году в Глазго.

Наблюдатели отмечают, что в итоговом заявлении отсутствуют конкретные, обязательные к выполнению шаги. Один из руководителей германского отделения международной организации Greenpeace Мартин Кайзер назвал конференцию «посягательством на суть Парижского соглашения» и «предательством людей во всем мире, которые страдают от последствий климатического кризиса». Глава отделения по защите климата Всемирного фонда дикой природы (WWF) Михаэль Шефер считает, что конференция была «неудачным стартом» реализации Парижского соглашения в «решающем для него» 2020 году. (DW)