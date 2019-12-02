Кончился медовый месяц Зеленского

Об этом говорили уже давно. Зашкаливающие результаты социологических опросов и результатов голосования на президентских и парламентских выборах не могли оставаться таковыми длительное время.

Украина — не Россия, где уровень поддержки Путина остается высоким. И даже он понемногу начинает проседать. И это несмотря на изменение методик подсчетов прокремлевских социологов. В Украине социологи уже давно показали, что от власти не зависят и результаты подсчитывают по мировым опробованным методикам.

Последние социологические исследования Фонда «Демократические инициативы» им.Илька Кучерива и Киевского международного института социологии показывают рост числа тех, кто отрицательно оценивает действия президента Владимира Зеленского. Почти за три месяца число таких возросло с 13% до 24%. При этом количество респондентов, которые положительно относятся к работе главы государства остается относительно стабильным — 62% при последнем опросе и 64% — в октябре. Изменения в пределах статистической погрешности в 2,3%.

Гораздо значительней падают рейтинги членов команды президента. У премьер-министра Алексея Гончарука снижение на 6% — с 17% до 11%. Негативная оценка спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова увеличилась на 9% — 33% против 24% в сентябре.

Наследство Зеленскому досталось незавидное. Хотя ВВП растет на 3% в год, этого совершенно недостаточно. Накопилось большое количество проблем, которые, во-первых, не решались долгие годы и, во-вторых, требуют реализации очень непопулярных решений.

Как сказал в комментарии «РБК-Украина» глава экспертного совета Украинского аналитического центра Борис Кушнирук, «Именно азартные игры и рынок земли сыграли в этом (уменьшении рейтинга президента — авт.) очень существенную роль. Не пытайся власть пропихнуть такие непопулярные решения, и результаты опроса были бы совсем другими».

Еще одним фактором являются завышенные ожидания быстрых перемен от новой команды. Они не могли оправдаться за столь короткий срок. Для некоторых реформ, в частности, в медицине, и образовании, в правоохранительной и судебной сферах нужны годы упорного труда. Положительные результаты если и появятся, то очень нескоро.

И при всех объективных проблемах не менее сложными являются субъективные. Многие опасаются потерять от реформирования страны и всячески сопротивляются начинаниям президента и его команды.

Проблемой остается кадровая политика. Секретарь ЦК Щербаков как-то пожаловался Сталину, что генеральный секретарь Союза писателей Александр Фадеев злоупотребляет спиртным и нужно с этим что-то делать. На что вождь ответил, что «Других писателей у меня нет».

Во многом фракция партии президента «Слуга народа» в Верховной раде состоит из случайных людей, либо ставленников олигархов. С этим связаны многочисленные скандалы.

С учетом свободы слова в Украине и внимательном отношении журналистов к действиям ветвей власти проблемы с депутатами от «Слуги народа» возникают постоянно.

Из ложи прессы в парламенте был сделан снимок как один из депутатов этой фракции во время заседания Верховной рады обсуждал стоимость и перечень услуг проституток. Одна из молодых представительниц новой команды власти, получившая пост заместителя министра, написала о коррупции и подковерных играх.

Были попытки решать через Генеральную прокуратуру бизнес-интересы. Во фракции оказался депутат, в прошлом имевший судимость за изнасилование. После этого скандала разразился новый — оказалось, что еще один депутат, который как‑то связан с организатором банды, похищавшей и убивавшей людей на Майдане.

Окружение Зеленского пытается очистить ряды, но все эти неурядицы бросают тень на президента. Политолог Владимир Фесенко написал в соцсети, что «В большинстве случаев абсолютно очевидно, что это является результатом спецопераций. С одной стороны, понятно, что и команда Порошенко (бывший президент Украины — авт.), и другие проигравшие в президентских и парламентских выборах пытаются таким образом перейти в контрнаступление и атакуют команду Зеленского (по самому президенту прямых атак пока не было), пытаясь ее дискредитировать, ослабить и рассорить».

Политолог Виктор Небоженко в издании «Страна» отмечает опасность, подстерегающую президента. «Он очень боится, что быстрый рост региональных организаций правящей партии «Слуга народа» впитает в себя отъявленных коррупционеров, местных политических демагогов, циничных чиновников и просто отбросы общества — жуликов, барыг, насильников и рэкетиров. Как это случилось с частью депутатов фракции «Слуга народа» в Верховной раде. И это угробит его рейтинг доверия и надежды быстрее, чем ошибки, непрофессионализм и коррупция его кабмина».

На данном этапе при некоторых потерях рейтинг лично Зеленского остается достаточно высоким. Среди причин такого положение можно выделить следующие.

Во-первых. На президентских выборах за Зеленского голосовала молодежь. Обычно она политикой не интересуется и в выборах не участвует. Она как поддерживала Зеленского, так и поддерживает. Молодым людям импонирует, что он может 14 часов подряд говорить с прессой и отвечать на самые острые вопросы. Он шутит в отношении Юлии Тимошенко, и она отвечает ему тем же.

Во-вторых. Президент прямо говорит, что ему не нравится то, что происходит в парламентской фракции и во многом в правительстве. В одном из своих роликов он заверяет, что в конце года примет решение и этих депутатов нужно будет менять на новых. Зеленский тем самым дистанцируется от партии и правительства. Вот почему граждане продолжают ему доверять.

В-третьих. Люди не хотят ослаблять Зеленского перед встречей в Париже. Если она пройдет удачно, то его рейтинг поднимется, если нет… Будут делать соответствующие выводы.

И еще один очень важный факт. Колебания и снижение рейтингов Зеленского и его команды практически ничего не добавляет его политическим оппонентам. Самый высокий уровень недоверия, по данным Центра Разумкова, зафиксирован по отношению к Петру Порошенко (79%), Виктору Медведчуку (75%), Юлии Тимошенко (70%).

В Украине остается в силе запрос на новые силы и лица во власти. Политолог Андрей Миселюк в колонке для издания «Левый берег» прогнозирует политический кризис, который завершится досрочными выборами в Верховную раду и формированием нового правительства.

Он пишет, что в стране существует большая группа людей, не связанных ни со старой, ни с новой властью. «От сторонников Зеленского их отличает прежде всего активная патриотическая позиция. Они уверены, что Россия — опаснейший враг Украины… И на данном этапе никаких компромиссов с Россией не может быть по определению. Их категорически не устраивает пассивная позиция Зеленского в переговорах с Москвой».

По его мнению, от сторонников Порошенко этих активных граждан «отличает уверенность в том, что бывший президент и другие «старые политики» за время пребывания при власти бесповоротно дискредитировали себя и свои схемы управления страной».

По мнению Миселюка, «Теперь весь вопрос в том, успеют ли разрозненные группы сторонников «третьей силы» до весенних досрочных выборов в Верховную раду осознать себя реальной альтернативой и Зеленскому, и «старым политикам».

Украинское общество находится в стадии формирования новой политической повестки и других политических сил, опирающихся на средний класс. С этой точки зрения колебания рейтингов политиков могут иметь не столь важное значение.

Медовый месяц Зеленского затянулся далеко за сто дней. Его власть подвергается все возрастающему давлению. Это судьба всех политиков в демократическом государстве. Впереди у него очень нелегкая дорога. Как он и Украина ее пройдут вопрос, на который ответ даст только будущее.