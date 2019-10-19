Кому же адресованы сигналы?

Всем тем, кто интересуется внутренней азербайджанской политикой, наверняка было крайне любопытно ознакомиться с подробностями выступления президента республики во время созванного им вторничного совещания с рядом избранных членов правительства и администрации.

Многие помнят, что еще во время инаугурационной речи в прошлом году Ильхам Алиев впервые за всю историю своего правления (фактически с лета 2003 года) объявил о намерении приступить к реформам. Что действительно давным-давно назрело в Азербайджане, так это необходимость в коренных преобразованиях, причем, во всех сферах жизни. И вот, на заседании 15 октября глава государства заговорил весьма конкретно о том, что нацеленность на реформы – четкий выбор власти, отходить от которого она не намерена. Более того, Ильхам Алиев впервые употребил в отношении реформ выражение «политическая воля»: «Сегодня у нас очень сильная политическая воля к тому, чтобы создать современный, прозрачный, развивающийся Азербайджан». А это уже определенный сигнал.

Это было выступление больше с экономическим уклоном, и при этом содержало немало предупреждений тем, кто ранее был замечен в намеренном препятствовании изменениям. Хотя конкретные имена не назывались, сам тон этих предупреждений тянул едва ли не на угрозы. Так что, скорее всего, те, к кому они были обращены, отлично все поняли и последние несколько дней усиленно размышляют над тем, как быть дальше — стоит ли приступить наконец к исполнению своих прямых рабочих обязанностей, или можно продолжать бездельничать и дальше, уповая на и без того капающие в карман незаконные доходы? Либо же впали в депрессию. Впрочем, время еще покажет, что они там на самом деле почувствовали.

Обращаясь к этим чиновникам (явно высшего звена), президент сказал, что ему не по пути с теми людьми во власти, которые выступают против проводимых в стране реформ. «Потому что эти реформы затрагивают их личные интересы. Они всячески пытаются воспрепятствовать нашей работе, очерняют кадры, обладающие новым мышлением», — сказал президент.

По словам И.Алиева, он поставил перед новым премьер-министром Али Асадовым две важные задачи: продолжить кадровые реформы в правительстве и ускорить экономический рост. Он заявил, что на ответственные должности в правительстве должны быть назначены умные, молодые люди с современным взглядом на мир. «Мы живем в XXI веке — но как мы можем идти вперед с людьми с устаревшими убеждениями? Нельзя опираться только на природные ресурсы, и идти по пути инерции», — заявил Алиев.

Таким образом, первое лицо страны самым недвусмысленным образом указывает на то, что отныне все молодые грамотные специалисты имеют хороший шанс попытаться устроиться на госслужбу, и очевидно подразумеваются отнюдь не рядовые должности. Что это значит на практике? Видимо то, что в случае неудачи каждый такой кандидат на место должен немедленно информировать Администрацию президента, мол, такие-то и такие-то чиновники намеренным образом, не принимая в расчет уровень их знаний, попросту не берут их на работу. Согласно элементарной логике, вслед за этим должна быть проведена проверка жалобы, и в случае подтверждения ее обоснованности – издано распоряжение об освобождении виновных от занимаемых должностей. Как лиц, препятствующих новой политической воле президента. А если этого не случится, появится повод задуматься – что же тогда происходит на самом деле?

На совещании было затронуто еще немало тем экономического характера, но среди прочего Алиев отметил и то, что пресса стала инструментом внутренней борьбы между консервативными силами во власти, и «это невыносимо». Таким образом, он дал понять, что в курсе происходящего с отечественными СМИ.

Подводя итог, можно отметить, что в принципе, если все ведомства, вся государственная махина страны воспримет это выступление президента как прямое указание к действию, Азербайджан действительно может встать на рельсы реформ. Но более чем уместен и такой вопрос: а что если полчища азербайджанских чиновников низшего и среднего звена, привыкшие — при молчаливом одобрении своих высших начальников, конечно — десятилетиями лишь создавать видимость работы за неплохую зарплату, станут массово саботировать волю главы государства? Вот это очень большой вопрос.