Кому выгодна новая кампания травли критиков власти?

В последние месяцы меры, предпринимаемые в стране по усилению социальной защиты населения, укреплению общественного согласия благотворно влияли, и на взаимоотношения власти с ее оппонентами.

Важным шагом в данном направлении стало мартовское распоряжение президента Азербайджана Ильхама Алиева, по которому на свободу вышли более полусотни лиц, признанных правозащитниками как политзаключенные.

Это вызвало большой позитивный отклик не только в Азербайджане, но и за рубежом, послужило укреплению международного авторитета страны.

Однако некоторым в правительстве и околовластных кругах, привыкшим оправдывать свою полезность для государства травлей представителей оппозиции, критикующих журналистов и активистов, видимо новая атмосфера в общественных отношениях, не по душе. Ибо при новой модели взаимоотношений власти и ее оппонентов, их услуги окажутся просто не востребованными. Вот они пытаются вновь взбаламутить ситуацию и ловить рыбу в мутной воде. Свидетельство тому, развернутая в последние недели травля в провластных СМИ оппозиционных деятелей.

Больше всего преуспевает новый телеканал «Реал ТВ» и его руководитель Миршахин Агаев. В своем усердии услужить власти он переходит все профессиональные и просто человеческие этические нормы, доходя до уничижения и оскорбления оппонентов, а порой прибегая к открытой ксенофобии по принципам политической принадлежности.

Миршахин недавно договорился до того, что фактически призывал не продавать оппозиционерам хлеб, не выезжать на их вызовы «скорой помощи», не признавать действительность их удостоверений личности и т.д.

Некоторыми этот призыв был услышан. К примеру, в Саатлинском районе оппозиционерам отказали в предоставлении дома торжеств для проведения свадьбы.

Но больше всего досталось проживающей в США журналистке Севиндж Османгызы.

Понятно, что «Реал ТВ» новый телеканал и ему надо завоевать аудиторию. Но нельзя же идти путем Герострата. В погоне за сенсациями и рейтингом Миршахин переходит все красные линии тележурналистики, обвиняя свою бывшую коллегу по ANS TV во всех мыслимых и немыслимых грехах.

Он настолько увлекается, что уже словно присваивая полномочия правоохранительных органов и спецслужб обвиняет Османгызы в «антигосударственной деятельности», «государственной измене». В качестве доказательств телеканал представляет некую аудиозапись беседы Османгызы с коллегой, содержание которой совершенно субъективно и произвольно интерпретируется.

Дальше Миршахин анонсирует распространение кадров интимной жизни «некой оппозиционерки». Но к разочарованию обывателя через неделю он представляет всего лишь некую переписку «журналистки» с неким иностранцем, представляемым как сотрудник американской спецслужбы. При этом никаких серьезных доказательств подлинности переписки не представлено.

Но главное даже не в этом. Закон вовсе запрещает СМИ, и в особенности телевидению распространение материалов, касающихся личной жизни граждан, если это не сведения из официальных государственных документов.

Куда же в таком случае смотрит регулятор — Национальный телерадиосовет? Этот орган в упор не замечает откровенные нарушения и более того, наделяет «Реал ТВ» еще лицензией и на наземное вещание.

Все это усиливает убежденность, что эта кампания координируется одной из групп во власти с целью нагнетания напряженности в обществе. Такое впечатление, что эти чиновники не делают выводов из ошибок прошлого. Ведь в свое время, были распространены видео личной жизни журналистки Хадиджи Исмайловой.

Что это остановило ее работу? Нет. Дальше арестовали Исмайлову. Это только прославило ее в международном масштабе и вызвало шквал критики Азербайджана.

Последующее освобождение журналистки показало, что ее арест был абсолютно не нужным для власти шагом. Она уже три года на свободе и продолжает работу и как оказалось отнюдь не представляет угрозы власти, да и не выражает таких амбиций.

То же самое касается блогера Мехмана Гусейнова. Когда против него завели новое очевидно надуманное уголовное дело, он обрел ореол мученика и популярность его в социальных сетях резко возросла. Но стоило дело закрыть, позволить блогеру выйти на свободу по завершению первого срока, большинство даже активных пользователей сетей забыло про него.

Вот и сейчас омерзительная кампания против Османгызы только увеличила число просмотров на ее youtube канале, где она, в общем-то, предоставляет эфир оппозиционерам, которые и так постоянно выступают в социальных сетях.

Допустим шантажом Османгызы вынудят свернуть свое Интернет-телевидение. Так, кто хочет критиковать власти Азербайджана найдут другую платформу. Османгызы еще будучи профессиональной журналисткой удерживает собеседников в этических рамках. На других ресурсах таких «сдержек» просто нет. Там ведущими часто выступают люди вообще без журналистского образования и представления о журналистике.

Неужели организаторы травли Османгызы хотят вновь перевести критику в адрес властей в плоскость откровенной брани?

С другой стороны, травля Османгызы вызывает негодование в социальных сетях, возмущение бездействием властей в отношении людей, разжигающих ксенофобию, и вызывает критику международных организаций.

Кому надо, чтобы Азербайджан превратился в объект критики и нападок, в то время как завершаются переговоры с Евросоюзом по новому соглашению о стратегическом партнерстве? Кому надо, чтобы в преддверии визита президента Ильхама Алиева на юбилейный саммит «Восточного партнерства» в середине мая в Брюсселе в Западных СМИ публиковались критические статьи об Азербайджане?

Кому надо, чтобы в то время, как в последние месяцы официальные представители Евросоюза поддерживают позицию Азербайджана в Карабахском урегулировании и отклоняют требования Еревана подключить к переговорам сепаратистов, переводить дискурс обсуждений между Баку и Брюсселем на темы прав человека, создавать сложности в диалоге?

Вдохновители очередной кампании травли оппозиции и критикующих власть журналистов должны хорошо просчитать последствия своих действий на несколько шагов вперед, если они конечно действительно не занимаются саботажем политики руководства страны.