Кому в Азербайджане жить хорошо?

Самые высокие заработные платы в промышленном секторе Азербайджана у работников добывающей сферы, финансово-страховой деятельности, информационных технологий и связи, а также в системе научной и технической деятельности, строительстве.

Работники нефтегазодобычи получают в среднем 3000 манат в месяц, а средняя зарплата сотрудников Госнефтекомпании превышает 900 манат. На 200-300 манат меньше получают айтишники, сотрудники банков, за которыми по убывающей идут топ-менеджеры строительных компаний, ученые и преподаватели вузов.

Согласно данным Госкомстата, среднемесячная номинальная заработная плата в стране на 1 июня этого года составляет 541 манат, что на 4% больше показателя аналогичного периода прошлого года. Позитивная динамика наблюдается сфере занятости. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года в за отчетный период число наемных работников в национальной экономике выросло на 1,3%, составив 1,545 млн человек, из которых 886,8 тысяч трудится в госсекторе, 658,6 тысяч — в частном. Таким образом, в отличие от частного сектора государство выступает как главный работодатель, обеспечивая местами 57,4% наемных работников.

Годовая инфляция по итогам января-мая 2018 года составила 3,2%, тем самым, рост заработной платы превысил рост цен на потребительском рынке.

Что касается структуры занятости, то 21,5% наемных заняты в сфере образования, 18,9% — торговле, ремонте автотранспортных средств, 13,2% — промышленности, 8,5% — социальных и медицинских услуг, оказываемых населению, 7% — госуправлении и обороне, 7% — строительстве, 4,6% — транспорта и складского хозяйства, 3,4% — профессиональной, научной и технической деятельности, 3,1% — сельского, лесного и рыбного хозяйства, 1,6% — финансовой и страховой деятельности, 11,2% — прочих сферах экономики.

Приведенные цифры показывают, что наибольшее число наемных работников трудится в сферах образования, торговли и сервисного обслуживания техники.

Как отмечает председатель Центра исследования устойчивого развития Нариман Агаев, Госкомстату наряду с суммой номинальной зарплаты нужно было обнародовать и данные по реальным зарплатам. В прошлом году, когда средняя номинальная зарплата в стране составляла 515 манат, реальная средняя зарплата достигла 300 манат. Исходя из этого, можно предположить, что сегодня реальная зарплата составляет немногим более 300 манат.

Самые низкие зарплаты у работников сферы образования и медицины.

Об искаженных данных по зарплате граждан рассказал «» и глава Лиги защиты прав трудящихся Сахиб Мамедов. По его словам, между размерами номинальной и реальной суммами зарплат — существенная разница. К сожалению, Госкомстат выводит одну среднюю цифру применительно ко всем отраслям, поэтому официальные данные не всегда совпадают с действительностью. Если бы Госкомстат давал цифру по всем отраслям, не обобщая полученные данные, то общественность получила бы другую картину. Неправильно ставить в один ряд заработную плату, например, медработников и нефтяной отрасли.

«С другой стороны, официальная статистика, основана на данных, полученных от формального рынка труда. Из-за того, что в отчете не отражены сведения относительно неформального рынка труда, статистика не точная. Необходимо активнее бороться со скрытой занятостью, двойной бухгалтерией, безработицей», — отмечает Мамедов.

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