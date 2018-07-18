Кому принадлежит «засекреченная» компания ?

В апреле 2013 года МВД России сообщило о раскрытии крупной аферы, которую провернули чиновники с бюджетными деньгами, выделенными на строительство дороги Москва — Астрахань. Как утверждали в Управлении экономической безопасности МВД, действовала целая преступная группа. В нее входили как должностные лица казенного предприятия, так и руководители коммерческих структур. Заключались договоры, перечислялись огромные деньги (стоимость только одного контракта оценивается в 680 миллионов рублей), а работы на самом деле не проводились. Но, как вы догадались, наша статья не про российские дороги…

16 июля Государственное агентство автомобильных дорог сообщило о том, что во время работ на просевшем участке дороги по ул. Джалила Мамедгулузаде в Насиминском районе Баку примерно на глубине 5-6 метров была обнаружена железобетонная конструкция.

«В ходе предварительного расследования было установлено, что это подвальная часть многоэтажного здания, которая не была снесена полностью и была засыпана землей.

В связи с тем, что строительство станции метро под условным названием «В-04» проходит и на территории ул. Джалила Мамедгулузаде, с 2012 года часть дороги на данной улице была закрыта и огорожена. По заказу ЗАО «Бакинский метрополитен» на свободной территории временно была проложена альтернативная дорога.

Из-за того, что временная дорога была построена над подвалом, а также в связи с тем, что бетонный потолок, находясь 6-7 лет под землей, подвергся коррозии, на дороге произошло проседание», — говорится в сообщении «Азеравтойол» (trend.az).

Строительство автомобильных дорог требует большого объёма работ подготовительных. И основными в этой подготовке являются геодезические разбивочные работы, изучаются подземные сооружения, коммуникации и прочие немаловажные вещи, которые в дальнейшем могут повлиять на эксплуатационные функции дороги.

«Зеркало» решило выяснить, были ли проведены геодезические работы перед строительством дороги по улице Джалила Мамедгулизаде. Нас также интересовал следующий вопрос: «Какая строительная компания была подрядчиком во время строительства дороги?».

Для получения ответа на эти вопросы мы связались с руководителем пресс- службы Государственного Агентства «Азеравтойол» Анаром Наджафли. «Мне об этом ничего не известно. Задавайте свои вопросы заказчику этого проекта ЗАО «Бакметрополитен»», — заявил нам руководитель пресс-службы.

Мы связались с пресс-секретарем ЗАО «Бакметрополитен» Бахтияром Мамедовым. «Эта дорога была проложена в 2013 году при прежнем руководстве», — сообщил Бахтияр Мамедов «Зеркало».

По словам Мамедова, название компании — подрядчика ему неизвестно. «Идет расследование, которое и ответит на этот вопрос», — сказал пресс- секретарь.

Неужели для выяснения названия компании, которая прокладывала дорогу по заказу ЗАО «Бакметрополитен» требуется проведение специального расследования?

Мы решили все-таки выяснить, какая компания занималась строительством дороги, и обратились к заместителю директора Департамента по строительству ЗАО «Бакметрополитен» Рауфу Исмаилову. «Строительство велось под нашим контролем», — заявил «Зеркало» Рауф Исмаилов.

«Тогда почему же дорога была проложена над подвалом дома?», — спросил нас журналист.

«Там все было забетонировано», — ответил Рауф Исмаилов.

«Так почему же в этом случае дорога провалилась?», — настаивал наш журналист. «Я сейчас занят. Позвоните попозже», — ответил заместитель директора Департамента.

И на вопрос «Как называется компания, которая строила эту дорогу?», и на все остальные вопросы нашего журналиста директор департамента отвечал, как заведенный: «Я сейчас занят. Позвоните попозже». Ему явно не хотелось называть компанию, и он, говоря о занятости, просто пытался отделаться от «надоедливого» журналиста.

По мнению правозащитника Новеллы Джафароглу, возможно строительная компания принадлежит кому-то из высокопоставленных чиновников. «И возможно именно поэтому представители ЗАО «Бакметрополитен» так тщательно скрывают ее название», — полагает правозащитник.

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