Кому нужен азербайджанский шелк?

В 70-е годы прошлого века единственной продукцией поставляемой СССР на западный рынок была нефть. Советский Союз пытался поставлять на Запад и промышленные товары, но западный потребитель отказывался их покупать из-за высокой себестоимости и низкого качества.
Сегодняшняя ситуация в нашем шелководстве приблизительно такая же.
8 мая новый министр сельского хозяйства Инам Керимов заявил о том, что на 2018 год в Азербайджане запланировано производство 450-500 тонн коконов, что в два раза больше показателей прошлого года. В прошлом году было произведено 245 тонн коконов (sputnik.az).
Шелководство имеет древнюю историю и богатые традиции. И когда речь заходит о шелке, перед нашим взором встает Шеки, в котором шелководство занимало главное место в жизни и быте шекинцев.
Но в январе этого года, комбинат «Şəki-İpək», единственное предприятие в Азербайджане, которое занимается шелководством, практически приостановило свою деятельность.
Специалисты «Şəki-İpək» не раз отмечали, что спроса на их продукцию в стране нет, а на международный рынок выйти не получается из-за слишком большой себестоимости (haqqin.az).
Если спроса на производимый в стране шелк нет, а на международный рынок выйти не получается из-за слишком большой себестоимости, то что же стало с 245 тонн коконов, о которых рассказывает министр?
Как заявил заместитель директора комбината «Şəki-İpək» Музаффар Уманов, 245 тонн коконов были использованы для изготовления шелка сырца. «Мы нуждаемся в новых поставках кокона. Сегодня в комбинате работают лишь цеха по изготовлению платков и по обработке хлопка. Для обеспечения полноценной работы комбината хотя бы в течение шести месяцев, необходимо наличие одной тысячи тонн коконов», — заявил «Зеркало» заместитель директора.
«Большая часть производимой комбинатом продукции остается на складах. Многие иностранные компании хотят купить продукцию комбината, но их отпугивает высокая себестоимость произведенной продукции», — рассказал «Зеркало» главный редактор издаваемой в Шеки газеты «İpəkçi»Айдын Мамедов.
P.S. Возникает естественный вопрос: «Насколько целесообразно вкладывать государственные средства в производство коконов, если шелк-сырец не продается и гниет на складах комбината Şəki-İpək»?
Вопрос к лицам, ответственным за данную область. Будем ждать ответа. Хотя он лежит на поверхности – некомпетентность, отсутствие грамотных специалистов, а также экономистов, которые должны были заранее изучить ситуацию на мировом рынке, объективно взвесить потенциал, возможности и конкурентоспособность страны, попытаться выяснить причины высокой себестоимости шелка-сырца и дать предложения по ее снижению. Либо же не побояться доложить высшему руководству страны о бесперспективности данного предприятия, вместо того, чтобы получить похвалу за ретивость и начать разбазаривать бюджетные средства, объем которых, кстати, очень сильно зависит от цен на нефть на мировом рынке. Цены же за баррель привязаны к поведению кокетки-политики…