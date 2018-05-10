Кому нужен азербайджанский шелк?

Сегодняшняя ситуация в нашем шелководстве приблизительно такая же.

8 мая новый министр сельского хозяйства Инам Керимов заявил о том, что на 2018 год в Азербайджане запланировано производство 450-500 тонн коконов, что в два раза больше показателей прошлого года. В прошлом году было произведено 245 тонн коконов (sputnik.az).

Шелководство имеет древнюю историю и богатые традиции. И когда речь заходит о шелке, перед нашим взором встает Шеки, в котором шелководство занимало главное место в жизни и быте шекинцев.

Но в январе этого года, комбинат «Şəki-İpək», единственное предприятие в Азербайджане, которое занимается шелководством, практически приостановило свою деятельность.

Специалисты «Şəki-İpək» не раз отмечали, что спроса на их продукцию в стране нет, а на международный рынок выйти не получается из-за слишком большой себестоимости (haqqin.az).

Если спроса на производимый в стране шелк нет, а на международный рынок выйти не получается из-за слишком большой себестоимости, то что же стало с 245 тонн коконов, о которых рассказывает министр?

Как заявил заместитель директора комбината «Şəki-İpək» Музаффар Уманов, 245 тонн коконов были использованы для изготовления шелка сырца. «Мы нуждаемся в новых поставках кокона. Сегодня в комбинате работают лишь цеха по изготовлению платков и по обработке хлопка. Для обеспечения полноценной работы комбината хотя бы в течение шести месяцев, необходимо наличие одной тысячи тонн коконов», — заявил «Зеркало» заместитель директора.

«Большая часть производимой комбинатом продукции остается на складах. Многие иностранные компании хотят купить продукцию комбината, но их отпугивает высокая себестоимость произведенной продукции», — рассказал «Зеркало» главный редактор издаваемой в Шеки газеты «İpəkçi»Айдын Мамедов.