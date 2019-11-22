Кому достанется власть в «НКР»?

Судя по всему, Ереван возлагает большие надежды на изменение политического поля на оккупированных землях Азербайджана, в так называемой Нагорно-Карабахской Республике. Пока что тамошняя сепаратистская верхушка состоит из ставленников прежних властей Армении, команды карабахских боевиков Кочаряна-Саргсяна. Дело в том, что в апреле предстоят очередные, незаконные с точки зрения международного права «выборы президента и парламента НКР». И если до сих пор о перипетиях внутриполитической борьбы сообщали только армянские СМИ, то теперь на ситуацию обращают внимание уже и западные издания.

К примеру, как пишет Eurasianet (США), похоже на то, что союзники бывшего авторитарного правительства Армении, пытаются перегруппироваться в Карабахе и сделать его своим последним оплотом. «Выборы» следующей весной состоятся на фоне глубоких изменений в отношениях непризнанной республики с ее «попечителем» — Арменией.

Главным в этой ситуации остается вопрос — распространяется ли революция в Армении на ее протекторат — Нагорный Карабах? Ожидается, что процесс голосования будет самым свободным в истории «НКР» — с более активным участием оппозиции и меньшим вмешательством со стороны Еревана.

«Это будут самые конкурентные выборы в истории Нагорного Карабаха, — сказал Eurasianet Айк Ханумян, который баллотируется в «парламент» от оппозиционной партии «Национальное возрождение». — Правительство слабое, оно сейчас разделилось на множество лагерей, и это возможность для нас, потому что они не могут сконцентрировать свои силы».

А по словам президента Степанакертского пресс-клуба Гегама Багдасаряна, «опасность» исходит от оставшихся членов бывшего авторитарного правительства в Ереване и его многочисленных союзников, которые все еще работают в правительственных структурах и органах безопасности Степанакерта (Ханкенди). Лишившись власти в Армении, они, по всей видимости, пытаются перегруппироваться в Карабахе и превратить его в свой последний оплот.

Старая гвардия возлагает надежды на Виталия Баласаняна, бывшего главу «совета нацбезопасности» Карабаха, который покинул свой пост в июне. Он неоднократно критиковал новые власти Армении, в частности премьер-министра Никола Пашиняна.

Баласанян сейчас возглавляет политическую организацию «За Карабах». Перед их штаб-квартирой в Степанакерте (Ханкенди) висит большой плакат в поддержку Роберта Кочаряна, бывшего главы сначала Карабаха, затем Армении, а ныне — политического врага Пашиняна. Возле плаката лежит книга, на страницах которой люди могут подписать петицию с требованием освобождения Кочаряна. Экс-президент сейчас находится в тюрьме в Армении по обвинению в насильственном подавлении акций протеста в 2008 году.

Приход к власти Пашиняна привел к беспрецедентному публичному противостоянию между Ереваном и Степанакертом (Ханкенди). Конфликт достиг апогея в мае, когда нынешний фактический лидер Карабаха Бако Саакян и один из его предшественников внесли залог за Кочаряна. Реакция Пашиняна была жесткой — он обвинил руководство Карабаха в попытке подорвать его политические достижения.

В одном из своих интервью Баласанян назвал Кочаряна, который впоследствии был вновь арестован, «политическим заключенным», а Пашиняна — «проектом Запада». Касательно прихода к власти Пашиняна он сказал: «Это была не революция, а силовой захват власти».

Баласанян баллотируется на пост президента, и его кампания основана на его репутации видного командира в сепаратистской войне с Азербайджаном в 1990-х годах.

В прошлом Ереван использовал различные рычаги, чтобы на «выборах» в Карабахе побеждали «свои» кандидаты. Сегодня же эти две стороны менее синхронизированы.

И еще, ожидается, что «выборы» будут самыми прозрачными за все время существования «НКР».

Но, несмотря на повышенный интерес к участию Баласаняна, большинство обозревателей в Степанакерте (Ханкенди) не верят в его победу.

По общему мнению, выборы, скорее всего, станут гонкой двух мужчин: местного олигарха Араика Арутюняна и действующего де-факто министра иностранных дел Масиса Маиляна. Оба подчеркнули свою поддержку Пашиняна и новых властей в Ереване, при этом, как многие считают, Маилян сегодня гораздо меньше связан с прошлым режимом.

Арутюнян является главой крупнейшей в парламенте партии «Свободная Родина» и является бывшим де-факто премьер-министром и министром финансов. Он также имеет широкий круг деловых интересов в разных отраслях территории, включая банковское дело, сельское хозяйство и энергетику.

Маилян, чиновник, много лет проработавший в де-факто министерстве иностранных дел, пообещал в случае своего избрания президентом «общенациональную повестку дня и программы радикальных реформ».

В одном из интервью Маилян сказал, что он ожидает, что Карабах последует примеру Армении, где многие члены нового правительства не имеют политического опыта и пришли во власть из гражданского сектора или других общественных сфер. «То же самое должно произойти и здесь», — сказал он.

Одним словом, пока что Карабах остается последней надеждой прежнего правящего клана, и грядущие «выборы» окончательно покажут — уходят прежние силы с арены или сохраняют власть в НК и продолжают борьбу за Армению.

Есть ли какая польза от этих процессов будущему мирных переговоров об урегулировании карабахского конфликта? Уверенности в этом нет. Но все же, любая встряска лучше, чем продолжение предсказуемой политики, заводящей решение вопроса в тупик.