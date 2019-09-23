Компьютерные программы по своему поведению стали неотличимы от людей

Цифровые боты, которых раньше легко можно было вычислить, стали использовать тонкие схемы взаимодействия с программами, что делает их почти неотличимыми от людей.

Сейчас практически все системы и приложения отслеживают поведение своего пользователя. Так, смартфоны и планшеты считывают, как он держит свой смартфон (угол наклона), передвигается из точки в точку, с какой скоростью нажимает на иконки телефона или кнопки клавиатуры.

Однако мошенники уже обходят эти сложности и имитируют тряску, непостоянный угол наклона и замедление действий. В результате с помощью ботов можно скупить билеты на крупные мероприятия для перепродажи, списать чужие баллы из приложений и обмануть интернет-магазины.

Опрошенные эксперты признались, что сейчас оптимальной защитой от ботов станет проверка уникальности устройства, IP-адреса и навигации. Однако в это же время они отметили, что защита пользователей должна выстраиваться не только на выявлении мошенничества, но и изучении поведенческой модели самих «машин» (iz ru).