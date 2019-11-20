Компартия Греции осудила правительство за «создание концентрационных лагерей для беженцев»

Компартия Греции (КПГ) назвала объявленные в среду греческим правительством меры по созданию на пяти островах центров закрытого типа, из которых беженцы и мигранты не смогут свободно выходить, репрессиями, разжигающими расизм и ксенофобию, а сами центры, которые должны быть построены к следующему лету, — «огромными концентрационными лагерями».

По мнению КПГ, меры, объявленные правительством в отношении беженцев, «еще более усиливают репрессии в отношении лиц, которые просят убежища, а также усугубляют страдания местного греческого населения» на островах. Компартия считает, что эти меры «разжигают расизм и ксенофобские реакции». «Эти опасные меры как для беженцев, так и для греческого народа, тщетно пытаются преодолеть постыдную ситуацию, создаваемую соглашением между ЕС и Турцией, под которым подписалось [предыдущее] правительство [левоцентристской партии] СИРИЗА и которое продолжает [выполнять ныне правящая правоцентристская партия] «Новая демократия», — считает КПГ. По ее оценкам, данными мерами правительство «намеревается наполнить пять островов огромными концентрационными лагерями, то есть центрами-тюрьмами для мигрантов вместимостью более 5 тыс. человек каждый, что намного больше, чем их нынешние возможности».

Компартия предлагает «закрыть все лагеря для временного приема беженцев и мигрантов на островах и не создавать там никаких новых центров-тюрем, перевезти всех лиц, добивающихся убежища, в материковую Грецию в общедоступные и приличные общественные места и по быстрой процедуре отправить их затем в страны назначения, немедленно провести воссоединение семей мигрантов в странах ЕС, а также принять эффективные меры для несовершеннолетних лиц, прибывших без сопровождения». КПГ считает нужным «ускорить процедуры предоставления убежища всем лицам, которые прибыли из стран, где идет война, или которые находятся под оккупацией, а также жертвам реакционных режимов, обеспечить этим людям бесплатное и полное медицинское обслуживание, доступ к образованию».

Официальный представитель правительства Стелиос Пецас и заместитель министра национальной обороны Алкивиадис Стефанис объявили в среду на брифинге, что Греция закроет три главных временных лагеря для приема беженцев и мигрантов на островах Лесбос, Хиос и Самос и создаст новые центры на пяти островах в Эгейском море вместимостью 18 тыс. человек. Согласно правительственному плану, новые центры закрытого типа будут построены в виде деревень, обнесенных забором, и будут иметь все необходимые объекты и инфраструктуру для проживания, включая медицинские кабинеты, школы, кафе и др. При этом беженцы и мигранты не будут иметь возможности свободно перемещаться по островам и должны будут жить на территории центров закрытого типа. По словам замминистра Минобороны, новые центры должны заработать к июлю 2020 года.(ТАСС)