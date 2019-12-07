Компания — виновница пожаров в Калифорнии выплатит пострадавшим $13,5 млрд

Американская энергетическая компания Pacific Gas and Electric (PG&E) согласилась выплатить около $13,5 млрд жителям штата Калифорния, которые понесли ущерб от пожаров 2017–2018 годов. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 6 декабря на официальном сайте компании.

«Компания Pacific Gas and Electric согласилась на урегулирование с официальным комитетом истцов, заявляющих о причинении вреда, и с фирмами, представляющими отдельных заявителей, которые потерпели убытки от пожаров в северной Калифорнии 2017 года и <…> 2018 года. Мировое соглашение оценивается приблизительно в $13,5 млрд, оно получило поддержку со стороны [комитета]», — отмечается в сообщении.

В PG&E уточнили, что возмещение нанесенного урона будет проводиться одновременно с реорганизацией деятельности компании из-за ее банкротства. По расчетам энергетического предприятия план по реорганизации будет одобрен судом по делам банкротств до 30 июня 2020 года.

Отмечается, что ранее PG&E пообещала выплатить $12 млрд властям на местах, а также страховым компаниям в связи с издержками, обусловленными пожарами в 2017 и 2018 годах.

Ранее 19 июля стало известно, что PG&E, ставшая виновницей самого смертоносного пожара в истории американского штата Калифорния, выплатит $1 млрд в качестве компенсации.

Компания считает это важным шагом в сторону быстрого и справедливого разрешения исков, связанных с пожарами 2015, 2017 и 2018 годов. Кроме того, это стало демонстрацией готовности PG&E работать совместно с акционерами для достижения решений, которые устраивают все стороны.

10 ноября 2018 года стало известно, что причиной возгорания стала высоковольтная линия электропередачикомпании Pacific Gas and Electric, которая пострадала до начала возгорания.

Власти Калифорнии также заявили, что в течение последних двух лет не менее 17 природных пожаров в штате, которые привели к многочисленным человеческим жертвам и масштабным разрушениям, были вызваны неполадками в работе оборудования PG&E, передает TACC. Главными причинами возгорания были названы падения опор линий электропередачи, обрывы проводов и их соприкосновение с деревьями (iz.ru)