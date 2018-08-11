Компания Monsanto выплатит $289 млн больному раком в США

Суд в Сан-Франциско оштрафовал компанию Monsanto на 289 млн долларов. Указанную сумму необходимо выплатить в качестве компенсации пострадавшему с онкологическим заболеванием.

По мнению присяжных, в значительной степени развитию заболевания содействовал гербицид глифосат, который содержится в производимом компанией средстве для уничтожения сорняков. 46-летний пострадавший, ранее работавший смотрителем школьной территории, использовал это средство на протяжении нескольких лет.

Компания не предупреждала покупателей своей продукции о том, что гербициды могут способствовать появлению рака у человека, сочли присяжные. В июле суд в Сан-Франциско принял к рассмотрению более 400 подобных заявлений в отношении Monsanto, передает korrespondent.net.

Эксперты не имеют единого мнения о влиянии глифосата на здоровье человека. Ранее агентство по охране окружающей среды США и ряд регулирующих органов в Евросоюзе сообщили об отсутствии рисков развития онкологических заболеваний в результате использования этого гербицида. В свою очередь, в 2015 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что вещество, возможно, является канцерогеном.

Американская компания Monsanto является одним из лидеров на мировом рынке продаж генномодифицированных семян и гербицидов. С июня 2018 года она принадлежит немецкому концерну Bayer.

47 просмотров