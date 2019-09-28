Компания Megabots выставила на продажу гигантского боевого робота

Компания Megabots выставила на продажу гигантского боевого робота весом в 15 тонн, приобрести которого можно на аукционе eBay Eagle Prime. В начале торгов его цена составляла один доллар, сейчас стоимость превысила $100 тысяч. Megabots объяснила свое решение о продаже своим банкротством: доход компании зависел от монетизации трансляций боев между роботами, однако проект не снискал популярности среди аудитории, сообщает Голос Америки.

Инженеры Megabots называют свое творение «возможно, самым приспособленным к боям роботом в мире». По словам создателей боевой машины, робот оборудован двигателем LSV V8 на 430 лошадиных сил, обычно встречающимся в Chevrolet Corvette. Для управления роботом требуется два человека, а его высота достигает 4,8 метров. В одной из битв гигантская пушка робота была использована в качестве тарана, после чего вышла из строя, однако инженеры Megabots считают, что ее можно починить.