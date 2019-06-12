Компания из США готова отправлять туристов на МКС за $52 млн

Американская компания Bigelow Aerospace готова организовывать отправку туристов на Международную космическую станции (МКС) по цене $52 млн за место, передает ТАСС.

Предоставлять данные услуги будет одно из подразделений фирмы, которое называется Bigelow Space Operations. «На первоначальном этапе стоимость за место будет установлена примерно в размере $52 млн», — отмечается в документе.

Представители BSO зарезервировали в сентябре 2018 года для будущих космических туристов места на пилотируемых кораблях Crew Dragon компании SpaceX. Как следует из заявления, были достигнуты договоренности о четырех запусках. Каждый из них позволит отправить на МКС четырех человек на срок «от одного до, возможно, двух месяцев».

В BSO уточнили, что полеты будут возможны после того, как Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) даст официальное разрешение на применение таким образом Crew Dragon.

Ранее в текущем месяце NASA объявило о планах расширения коммерческой деятельности на борту МКС. Как отметил руководитель финансового управления космического ведомства Джефф ДеВитт, с 2020 года, в частности, NASA будет предоставлять возможность отправки на станцию космических путешественников. По словам ДеВитта, стоимость одной «путевки» составит около $58 млн. Он пояснил, что в конечном итоге цены станут устанавливать компании, которые будут осуществлять доставку астронавтов на станцию, в том числе Boeing и SpaceX.

С 2011 года к МКС из пилотируемых кораблей летали только российские «Союзы». Они доставляют российских, американских и других членов экипажа станции. В США новые космические корабли для пилотируемых полетов разрабатывают, в частности, компании SpaceX и Boeing. Модернизированный корабль Crew Dragon компании SpaceX был запущен к МКС 2 марта в беспилотном режиме и впервые пристыковался к станции 3 марта. Его отстыковка состоялась 8 марта. Корабль после спуска на парашюте приводнился в Атлантическом океане. 20 апреля во время огневых испытаний двигателей SuperDraco возникла нештатная ситуация и капсула корабля Crew Dragon была уничтожена.