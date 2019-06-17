Компания Apple планирует разработать AR-очки

Стало известно о новом направлении работы компании Apple , которое совершит настоящую революцию в нашем мире – AR-очки. Технология AR или Augmented Reality (Дополненная Реальность) представляет из себя совершенно новое понимание взаимодействия между человеком, устройствами и миром. Дополненная реальность позволяет воспроизводить перед глазами человека всё то, что до этого было в телефоне или на компьютере. Для этого компания Apple планирует разработать AR-очки, надев которые, человек сможет видеть любую дополнительную информацию, которая отображается прямо перед ним «сквозь» очки. Такой информацией может быть все, что угодно: проигрывание видео, пока вы идете на работу; просмотр контактов; объемные проектные изображения зданий и техники; информация о погоде времени суток. Такие очки будут полезны, например, инженерам, которые делая осмотр оборудования, смогут увидеть всю необходимую информации о техническом состоянии прямо перед глазами. Данный перечень возможностей ограничен только фантазией индивидуальных разработчиков, которые займутся программированием после официального выхода такого устройства. Также было и с магазином приложений AppStore, когда частные разработчики ринулись создавать сотни тысяч приложений.

Vista.news