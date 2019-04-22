Компании Tesla направила в Шанхай специалистов в связи с возгоранием автомобиля

Компании Tesla направила в Шанхай группу технических специалистов в связи с сообщениями о том, что один из ее автомобилей загорелся на стоянке в этом городе. Об этом сообщило в воскресенье агентство Reuters.

Оно приводит заявление Tesla, опубликованное на ее официальной странице в популярной в КНР соцсети Weibo. «Узнав об инциденте в Шанхае, мы незамедлительно направили туда группу сотрудников, — отметили в компании. — Мы в настоящее время связываемся с соответствующими ведомствами, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего. Согласно имеющейся в настоящее время информации, никто не пострадал».

По данным портала «Пэнпай», возгорание произошло вечером 21 апреля на минус первом уровне подземной стоянки. Прибывшим на место 15 пожарным расчетам удалось примерно за один час потушить огонь, который перекинулся еще на две стоящие рядом машины.

Ранее в Weibo была опубликована видеозапись, на которой запечатлено возгорание автомобиля Tesla на стоянке без видимых причин.