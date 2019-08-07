Коммунальные службы не готовы не только к зиме, но и к ветрам?

Баку — прекрасный город, со своей историей и погодными условиями. Баку — столица процветающего Азербайджана. Баку прекрасен в любой сезон и любую погоду…

Про Баку можно еще долго писать лестные речи, но все прелести нашего города меркнут, когда начинается сезон дождей, ветра, и, не дай Бог, снега. По какой-то странной причине, наши газо-электро-водяные управления приходят в недоумение и удивляются, как это так, в Баку началась осень и полили дожди? Улицы и переходы затоплены, канализация отказывается функционировать по своему прямому назначению; когда приходит зима и вдруг ни с того, ни с сего валит снег, у нас отключаются практически все блага цивилизации — свет, газ, вода; если дует ветер, каким-то магическим способом повреждаются электрические линии, люди остаются без света, а иногда, в особых случаях, и без электрических бытовых приборов.

То же самое произошло 2 дня назад в поселке Масазыр, что в 18 км от центра Баку.

Жители жилого комплекса Absheron City обратились в # и пожаловались на то, что света нет уже более суток, а восстанавливать подачу электроэнергии никто не собирается.

«Весь вчерашний день мы звонили в абшеронское отделение «Азеришыг», нам обещали, что подача электроэнергии восстановится в течение часа- двух. Однако, ситуация не изменилась и к полуночи. А вот уже когда мы позвонили повторно ночью, они вдруг заявили, что претензий не принимают, ни за что ответственности не несут и, чтобы мы обратились к своему коменданту, так как за все вопросы, связанные с электричеством отвечает исключительно строительная компания. Вот так мы и сидим без света», — заявил житель ЖК Absheron City Masazır Азер Ахмедов.

Мы незамедлительно связались с абшеронским отделением ОАО «Азеришыг» и попросили объяснить, почему за подачу электричества именно в этот жилой комплекс отвечает не их ведомство. «Это здание частного Жилищно-строительного кооператива. Они сами несут ответственность за бесперебойную подачу электроэнергии. Их линии к нам не относятся. Да, вчера весь день к нам обращались, однако, наши сотрудники уже все отремонтировали и подключили линии», — сказал девушка оператор, объяснив, что она говорит то, что ей сказали, но предложила переговорить с ответственным лицом.

По словам монтера отделения Гусейна (фамилию, ответственное лицо, не назвал ), комендант ЖСК сам должен решить этот вопрос, так как это частный кооператив. «У нас были повреждения на общей масазырской линии. Однако, все проблемы решены и подача электроэнергии в поселок восстановлена. Если свет все еще не горит, я могу уточнить и сообщить вам», — сказал Гусейн и не обманул. Спустя несколько минут, он перезвонил и сообщил, что у ЖСК Absheron City есть собственная сеть и собственная линия. «Мы не обслуживаем эту сеть. У них есть свои сотрудники: монтеры, комендант. Проблемы Absheron City нас не касаются», — подытожил он и вежливо попрощался, предложив обращаться, в случае чего.

Глава пресс-службы ООО «Azerişıq» Танрыверди Мустафаев в интервью # отметил, что на самом деле, ЖСК несет ответственность за свои линии сам и их структура не должна заниматься этими вопросами. Правда, господин Мустафаев добавил, что Кооператив может пригласить сотрудников «Azerişıq» в случае необходимости. На наш вопрос, платные ли эти услуги, он сказал: «Платно или бесплатно — разницы нет. Если люди остались без света, наши сотрудники придут и помогут».

Так как ответственным за бесперебойную подачу электроэнергии назвали ЖСК Absheron City, мы решили сначала связаться с комендантом комплекса, но безуспешно. В компании Absheron City с нами согласился переговорить Мамедали муаллим: «Прежде всего, вы мне скажите, кто виноват в том, что начался такой сильный ветер? Это природное явление, природная катастрофа. Тем более, свет не горит не годами, месяцами, неделями. Да, я понимаю, что им нанесен ущерб: техника, продукты. Я сам живу в Хырдалане и, поверьте, у нас тоже не горит свет, и все продукты в холодильнике испортились. Но, я понимаю, что это природное явление. По поводу жалобы, я могу вам обещать, что в течение 30-40 минут, подача электроэнергии будет восстановлена».

На наш вопрос, есть ли какие-либо гарантии и ведутся ли какие-либо предупреждающие работы, чтобы подобные аварии больше не повторялись, ответственное лицо выступило с ответным вопросом: «А вы можете дать гарантию, что подобных ветров больше не будет? Нет. Так что, я могу сказать только одно: если таких ветров больше не будет, аварий тоже не будет».

Правда, отвечать на вопрос кто проводил линии, Мамедали муаллим отказался, также, как и отвечать на вопрос, почему у них нет своих штатных монтеров. «Этот вопрос, пожалуйста, мне не задавайте», — попросил представитель ЖСК.

Инженер-электрик Гашим Агаев отмечает, что вообще надеяться на то, что перебоев не будет при наших погодных условиях, было бы наивностью. «Учтите, что в основном, подобные аварии случаются с воздушными линиями электропередач. Те линии, которые проходят под землей, могут настичь другие проблемы, в случае использования некачественных проводов и изоляторов. Еще несколько лет назад, нам обещали, что ни в столице, ни в пригороде воздушные линии использоваться не будут, и это было бы оптимальным решением, если бы оно исполнялось. Пока, во всех поселках Баку, исключительно воздушные линии, несмотря на их опасность», — говорит он. Однако, по словам Г.Агаева, даже воздушные линии можно защитить от погодных условий, просто для этого нужно инвестировать в более качественное оборудование. «Во-первых, необходимо брать расчет установки линий электропередач, чтобы при ветре они не касались друг друга. Во-вторых, линии должны быть на качественном оборудовании электроустановок. В-третьих, воздушные линии нового поколения достаточно прочные и производитель гарантирует срок его эксплуатация при определенных погодных условиях. Просто, наши застройщики, да и сам «Азеришыг» не хочет лишних затрат, вот каждый год и происходят подобные аварии, люди часами, а порой и днями остаются без электричества», — подытожил Инженер-электрик.

Кстати, в этой ситуации всплыла еще одна проблема: электроэнергию ЖСК покупают по одной цене, а жильцам продают по другой. Например, в некоторых зданиях, ЖСК покупает у «Азеришыг» энергию по 7 гяпик, а продает жильцам по 9 гяпик. В некоторых пошли дальше и продают вообще по 12 гяпик.

Как отмечает юрист Самира Агаева, ЖСК, заключая договор с жителями дома, заранее указывают в нем стоимость 1 киловатта энергии, 1 куб/метр воды, газа и так далее. «Дело в том, что ЖСК не является перекупщиком, но именно Кооператив предоставляет услугу по предоставлению коммунальных услуг. В любом случае, компания обязана указывать стоимость воды, света, газа, в контракте о купле-продаже квартиры. Если этот момент указан в договоре и документ подписан между покупателем и председателем ЖСК, соответственно, покупатель согласился на эти условия. Это источник дохода ЖСК. То есть, здесь момент согласованности: покупатель либо соглашается, либо отказывается. По этой причине необходимо сразу смотреть все пункты договора, прежде чем соглашаться и подписывать его», — объяснила С.Агаева.

Танрыверди Мустафаев прокомментировал и этот вопрос, сказав, что абонентом ООО «Azerişıq» является ЖСК, а не жители зданий. «Мы продаем ЖСК электроэнергию и устанавливаем счетчики в соответствии с требованием закона и Тарифного Совета. Но, мы не вмешиваемся в цену, которую устанавливает ЖСК», — подытожил он, отметив, что «Azerişıq» готов помогать гражданам в рамках закона.

Кстати, согласно статье 109.5 Жилищного кодекса Азербайджана, принятого 30 июня 2009 года, после завершения строительства или же реконструкции кооперативного дома и перехода в собственность членов кооператива 50% в соответствии с жилищным и Гражданским кодексами Азербайджана, Жилищно–строительный кооператив в течение одного месяца должен быть ликвидирован или же передан в собственность совместному обществу владельцев квартир (). Будем надеяться, что до конца года все ЖСК будут ликвидированы, а жильцы, наконец, смогут спокойно дышать и платить по установленным Тарифным Советом ценам. А, ну еще бы и ветра больше не дули, тогда от счастья, мы, наверное, вообще с ума сойдем.