Коммент из Америки, Совет Прессы и Авгиевы конюшни

На днях на сайте Пресс Клуба было опубликовано интервью с директором агентства Turan Мехманом Алиевым «Рельсы-рельсы, шпалы-шпалы, едет поезд запоздалый». Известный журналист высказывал мысли о том, как нам обустроить свою жизнь без двух самых одиозных фигур администрации президента, которые десятилетиями управляли медиасферой в стране.

Она вызвала много интересных откликов как в Азербайджане, так и за рубежом. Большинство читателей… Знаете, язык не поворачивается называть их «пользователями социальных сетей», поэтому, давайте по-старинке – «читатели». Так вот большинство читателей обращались непосредственно к интервьюеру. Мне же, как руководителю Пресс Клуба, свой комментарий адресовал один человек, наш соотечественник из Америки Бабек Мамедов, судя по информации на его страничке в Фейсбуке, всего на пару месяцев младше меня.

«Ариф, – писал Бабек Мамедов, – извините за фамильярность, но в Америке так. Ушел серый кардинал вместе с «оруженосцем» (слово заменено на менее экспрессивное – А.А.) Али Гасановым. Тотального контроля нет. Новые либералы дадут послабления. Надо чистить «авгиевы конюшни». Что я не услышал от Вас, Мехмана Алиева, Эльчина Шихлы, так это требование отставки Амашева. Пора Вам возглавить независимую прессу. Вернуть «Зеркало» в новом формате. Пора действовать. Иначе маргинальная волна перечеркнёт все. Они вылезли как тараканы. Вы должны поддержать любой позитив и беспощадно критиковать половинчатость, нерешительность, ошибки!»

Я не мог ответить соотечественнику обычным «спасибо за внимание». И не только потому, что он послал свой коммент из такого далека. Бабек Мамедов затронул тему, которую мы здесь, может быть, поднимаем не часто, но о которой думаем больше всего: «Что дальше?» Я решил ответить ему «целой статьей» и опубликовать ее на сайте:

«Мы и поддерживаем позитив, критикуем, расширяем плюрализм, пытаемся вызвать дискуссию в обществе, в первую очередь, в медиа своими интервью, сайтами, Тураном, Зеркалом, Айной, Пресс Клубом… Я думаю, они сказываются в некоторых переменах. Но, знаете, в чем ужас? Больше чем власть, этим переменам сопротивляются сами журналисты. До чего их изуродовала чета Мехтиева-Гасанова! Они не склонны к разговорам о том, как теперь обустроить нашу жизнь. Они ищут-рыщут нового хозяина, новую «руку». Все чаще вспоминаю слова Герцена об отношении раба к свободе и изречение Цицерона: «раб мечтает не о свободе, а о своих рабах». Видимо, нам придется пережить еще одну волну разочарований. При этом я совершенно согласен с вашей постановкой вопроса. Надо продолжать, “Авгиевы конюшни” надо чистить! Но помните, как поступил Геракл в том мифе? Он не взялся за лопату, а направил на конюшни энергию двух рек. Наши «реки» пересохли! Сначала надо заполнить их водой. Мы очень надеемся и на поддержку коллег за рубежом. Их сотни. Вынужденно покинув страну под давлением, большинство из них спасли не только свободу, достоинство, но и профессионализм. Спасибо всем, кто дает нам советы, подсказывает. В то же время мы призываем всех подключиться к этому процессу. Помочь усилиться профессиональным, но крайне ослабленным и оказавшимся в ничтожном меньшинстве медиа структурам в стране. Не осмелюсь просить вернуться, утверждая, что все риски позади. Хотя, очень хотел, чтобы такие честные, умные, смелые журналисты, как, например, Миркадыров, сегодня были здесь. Готов даже предложить ему место редактора сайта Пресс Клуба. Но ведь материалами, участием в иных формах можно помочь! Что же касается вашего вопроса о том, почему мы не ставим вопрос об отставке Амашева, то скажу, что Амашев в нашей системе измерения – ноль. Он, как и весь Совет Прессы, ничего не решает, а ждет решения своей участи в верхах. И вообще я вам скажу, что роль Совета Прессы в жизни медиа страны искусственно преувеличена. Совет Прессы – всего лишь досудебный орган самоуправления, который должен заниматься вопросами профессиональной этики и рассматривать жалобы. Это – не Союз Журналистов, статус которого гораздо выше. В свое время общественно-политический отдел администрации президента не смог подмять под себя Союз Журналистов Азербайджана, Объединение Журналистов «Йени Несил» и Бакинский Пресс Клуб. Поэтому, законными и незаконными путями, фактически полностью заблокировал их деятельность, выставляя всюду вперед Совет Прессы. Так что, этот шар скоро лопнет, СП вернется к своим прямым обязанностям, а с Амашевым пусть разбираются власти, чьим, как вы пишите, «прихвостнем» он был. Я вам очень благодарен, Бабек (позвольте и мне пофамильярничать на американский манер) за ваш коммент, который заставил меня написать эту, практически, статью. И позвольте закончить ее вашими воистину справедливыми словами: «Пора действовать. Иначе маргинальная волна перечеркнет все. Они вылезли, как тараканы».