Конгрессмены расследуют сообщения о возможном давлении Трампа и Джулиани на Украину

Три комитета Палаты представителей в понедельник сообщили, что начали «масштабное расследование» сообщений о том, что президент Дональд Трамп, его адвокат Руди Джулиани и, возможно, ряд других лиц пытались заставить украинское правительство поддержать кампанию по переизбранию Трампа, сообщает Голос Америки.

Главы Комитетов под надзору, разведке и международным отношениям затребовали у Белого дома и Госдепартамента данные, связанные с попытками «манипулирования украинской системой юстиции».

Тем временем Трамп и некоторые республиканцы ставят вопрос о возможном конфликте интересов в связи с тем, что сын ведущего кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена, Хантер Байден, работал в совете директоров украинской газовой компании Burisma.

В Белом доме пока не ответили на запрос о комментариях по поводу расследования, начатого комитетами Палаты представителей.