Комитет сената США согласовал 750-миллиардный оборонный бюджет

Комитет по вооруженным силам сената США согласовал оборонный бюджет на 2020 год, сообщили в пресс-релизе руководители комитета Джим Инхоф и Джек Рид, передает РИА Новости.

«Законопроект предполагает выделение 750 миллиардов долларов в фискальном 2020 году на национальную оборону, в соответствии с бюджетным запросом (администрации)», — говорится в сообщении.

В частности, базовый бюджет составит 642,5 миллиарда долларов, еще 23,2 миллиарда пойдут на военные программы министерства энергетики, которое отвечает за ядерное оружие. Кроме того, планируется выделить 75,9 миллиарда долларов на непредвиденные операции за рубежом.

Также в согласованном бюджете 10 миллиардов долларов выделены на приобретение 94 самолетов F-35, это на 16 больше, чем просила администрация. Также 24 миллиарда долларов пойдут на строительство 12 новых военных кораблей.

Бюджет предстоит обсудить полному составу сената, а в по принятии — согласовать с версией, разрабатываемой в палате представителей. После того, как конгресс окончательно одобрит военный бюджет, его должен подписать президент Дональд Трамп.