Комитет по мониторингу ПАСЕ предложил вернуть России полномочия

Во вторник по инициативе украинских и грузинских депутатов полномочия новой делегации РФ были опротестованы как по существенным, так по процедурным основаниям. По правилам процедур было принято решение подготовить доклад по полномочиям делегации в 24-часовой срок комитетом по правилам и регламенту и комитетом по мониторингу.

По правилам Ассамблеи, делегация в таких случаях может принимать участие в работе сессии, но она не может голосовать по своему вопросу.

Российская делегация заявила, что не будет участвовать в работе сессии, пока ей не будут возвращены полномочия. Она также указала, что если в докладе по полномочиям 26 июня будут применены хоть малейшие санкции, делегация покинет Страсбург и снова откажется от работы в ПАСЕ.