Комиссия по делимитации границ должна немедленно приступить к работе

«Президент Грузии считает, что должны быть определены границы с дружественным и соседним Азербайджаном».

Как сообщает местное бюро Report, об этом сообщила пресс-секретарь президента Грузии Хатия Моисцрапишвили.

По ее словам, в ходе визита президента Грузии Саломе Зурабишвили в Азербайджан между главами государств двух стран была достигнута договоренность об обновлении комиссии по делимитации и демаркации границ: «Деятельность комиссии несколько лет была приостановлена. Комиссия должна срочно приступить к работе. Это станет еще одним шагом вперед в отношениях между двумя соседними и дружественными странами».

| 2019-04-30T15:45:07+00:00 30 апреля 2019, 16:45|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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