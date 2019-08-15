Комиссия ЕС проверяет Facebook

Ирландская комиссия по защите данных хочет выяснить, как компания Facebook обрабатывает данные пользовательских аудиозаписей. Компания Microsoft, в свою очередь, обновила свою политику конфиденциальности, прямо указав, что сотрудники или подрядчики могут слушать записи, записанные в продуктах компании Cortana и Skype Translator, сообщает Голос Америки.

До недавнего времени Facebook проводил анализ личных аудиозаписей, сделанных при помощи приложения Messenger, чтобы улучшить системы искусственного интеллекта для более точной расшифровки, заявили в компании. При этом пользователи ЕС не пострадали, сообщила компания в среду.

Европейская комиссия по защите персональных данных – ведущий регулятор Евросоюза – уже проводит восемь расследований в отношении американского гиганта социальных сетей, а также два в отношении дочерней компании WhatsApp и Instagram, принадлежащем Facebook. Они связаны с возможным нарушением правил конфиденциальности.