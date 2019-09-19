Комфортно ли бюджету при цене нефти в $55 за баррель?

В местном экономическом сообществе продолжаются обсуждения вокруг наиболее острого вопроса, связанного с заложенной в проекте бюджета наступающего года ценой нефти. По словам экономистов, план бюджета несильно отличается от финансового документа на этот год, и привлекает внимание более консервативной нормой отсечения, возросшими социальными расходами и долей нефтяных поступлений.

«В этом году цена нефти в бюджете была заложена на уровне $60 за баррель и то, что правительство более консервативно отнеслось к этому вопросу, понизив норму отсечения до $55 в проекте государственной казны следующего года, безусловно, разумное решение», — сказал # экономист Натиг Джафрали.

Однако риск, по его словам, остается, поскольку на данный момент нефтяные индексы находятся на высоких уровнях «благодаря» исключительно политическим и военным конфликтам — напряженности вокруг Саудовской Аравии, дронной атаки на ее нефтяные объекты. Цену нефти подогревает иранский вопрос, а также ситуация вокруг Венесуэллы и Ливии — все эти моменты не экономические, а завязаны на политике.

«Если в текущем — начале следующего года политические вопросы будут решены, а они решатся, поскольку не могут оставаться в подвешенном состоянии долго, предложение на мировом рынке «черного золота» повысится за счет дополнительного притока нефти из Ирана, Ливии и Венесуэллы. Эти три страны способны дополнительно увеличить добычу на 8 млн. баррелей и эта нефть потечет на мировой рынок», — продолжил эксперт, отметив, что в случае ослабления геополитического и военного противостояния, средневзвешенная цена нефти может упасть даже ниже $50 за баррель.

Ввиду упомянутых обстоятельств было бы менее рискованно понизить норму отсечения в бюджете до $50, считает собеседник. Однако в этом случае могут не сойтись бюджетные параметры, поскольку 57% доходной части государственной казны напрямую зависят от нефтяных поступлений — трансфертов из Государственного нефтяного фонда и налоговых отчислений нефтяных компаний. Но это не все, поскольку существует и косвенная зависимость доходной статьи бюджета от нефти.

«От нефтяных поступлений зависит расходная часть госказны на строительные работы, инвестиционные проекты, занимающие порядка 30% бюджетных трат. В целом же именно государственные, бюджетные инвестиции обеспечивают драйв в экономике, экономическую активность, — говорит Джафарли. — При норме отсечения в $50 пришлось бы увеличить трансферты из Государственного нефтяного фонда или уменьшить инвестиционный рынок, ремонтно-строительные работы — а это верный путь к стагнации экономического роста».

По его словам, нехитрая модель местной экономики зиждется на нефти. Деньги от продажи сырья поступают в Государственный нефтяной фонд — оттуда эти средства переводятся трансфертами в бюджет, финансируя инвестиционные проекты, выплату зарплат, социальных пособий и пр. «Понятно, что часть этих денег возвращается в казну в виде налоговых поступлений с зарплат бюджетников, налогов с подрядчиков и субподрядчиков, которые выполняют бюджетные инвестиционные проекты — это и есть косвенная зависимость бюджетных поступлений от нефти. Без финансируемых из бюджета инвестиционных проектов придется забыть о развитии экономики — такая вот палка о двух концах».

Председатель Общества международных экономических исследований Ekonomiks профессор Фикрет Юсифов также назвал заложенную в бюджете цену нефти рискованной из-за ситуации на мировом рынке нефти — непредсказуемой и целиком зависящей от политических решений. «Проект бюджета следующего года в целом импонирует своей социальной направленностью, однако смущает традиционным перевесом в сторону доходов от нефти. Доля нефтяных поступлений достаточно высока, однако на данный момент нет иных вариантов покрытия расходов, обусловленных ростом зарплат, пенсий и прочими социально направленными решениями правительства», — считает он.

Ситуацию, когда 57% прямых доходов бюджета зависят от нефти, а ведь есть еще косвенные поступления в виде налогов от сырьевого сектора и пр., нельзя считать удовлетворительной. Для преодоления этого необходимо принимать серьезные шаги в направлении развития ненефтяного сектора, уверен Юсифов. В свою очередь доктор экономических наук, профессор UNEC Эльшад Мамедов считает базовую стоимость нефти в размере $55 невысокой. По мнению ученого, норму отсечения даже следует пересмотреть в сторону повышения до 60 долларов за баррель при более благоприятной мировой конъюнктуре.

«Думаю, это вполне оправдано, поскольку золотовалютные резервы и необходимость наращивания расходов государственного бюджета в целом вынуждают закладывать более высокую цену. Считаю, что в этой связи установленная планка не высока, поскольку экономика страны нуждается в резком приросте капиталовложений и вместе с тем резком увеличении социальных расходов», — сообщил он. Касаясь структуры бюджетных доходов, профессор отметил, что преобладание нефтяных доходов является вполне адекватным и оправданным, поскольку нефтяной сектор дает основу национального дохода и, безусловно, фискальная нагрузка на углеводородные сферы должна быть адекватной ее роли в экономике.