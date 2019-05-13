Командующий ВС Шри-Ланки выступил против военной базы США на острове

Командующий вооруженными силами Шри-Ланки генерал-лейтенант Махеш Сенанайаке высказался против подписания с США оборонного соглашения, которое предусматривает создание на острове американской военной базы и ее обеспечение за счет бюджета республики, передает РИА Новости.

«Как мы можем подписать это соглашение? Мы не можем согласиться с тем, о чем в нем говорится. Это все равно что переписать свое имущество на другого человека и совершить самоубийство», — сказал командующий армией, слова которого приводит портал Lankaweb.

По словам офицера, после недавней серии резонансных терактов на острове «многие региональные и мировые державы стремятся извлечь выгоду из сложившейся ситуации, используя стратегически важное месторасположение Шри-Ланки в собственных целях».

В соответствии с положениями проекта оборонного соглашения США, Шри-Ланка должна будет предоставить все необходимые условия для размещения и содержания американской военной базы на своей территории. Кроме того, договор налагает на Шри-Ланку обязательство принимать сторону Вашингтона в любом военном конфликте, значительно ограничивая возможности островного государства в осуществлении дипломатических маневров.

Как отмечает интернет-издание Ceylon Today, неоднократные намеки ланкийского руководства на возможность подписания такого соглашения спровоцировали бурную общественную дискуссию и протесты со стороны оппозиции. Последняя, в свою очередь, потребовала от правительства прекратить связанный с договором переговорный процесс, указывая на то, что, если соглашение будет подписано, разорвать его будет крайне затруднительно. По мнению большинства оппозиционных партий, оборонное соглашение с США подрывает суверенитет островной республики.