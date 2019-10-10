Командование ВС Турции неотрывно контролирует ход операции в Сирии

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар и командующие родами войск непрерывно контролируют ход операции «Источник мира». Командование турецкой армии, в частности, до самого утра 10 октября контролировало ход операции из командно-оперативного центра Вооруженных сил, сообщает Агентство Анадолу.

Операция «Источник мира» по очистке от террористов YPG/PKK районов Сирии к востоку от Евфрата началась 9 октября.

Операция проводится в соответствии с нормами международного права, резолюциями Совбеза ООН и статьей 51-й Устава ООН о праве на индивидуальную или коллективную самооборону. Турция уважает территориальную целостность Сирии.

Операция «Источник мира», так же как и предыдущие операции ВС Турции в Сирии («Щит Евфрата» и «Оливковая ветвь»), направлена исключительно на уничтожение террористов. Целями операции являются: уничтожение убежищ, огневых позиций, складов с боеприпасами и транспорта террористов.

ВС Турции принимают все необходимые меры для минимизации ущерба мирному населению, историческим, культурным и религиозным памятникам Сирии, а также безопасности военных дружественных стран и союзников.