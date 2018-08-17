Командир рейда против Бин Ладена предложил Трампу лишить допуска к секретным документам и его

Отставной адмирал ВМС США Уильям Макрейвен, возглавлявший операцию по уничтожению Усамы бин Ладена, бросил вызов президенту Трампу, заявив, что счел бы «честью» лишение допуска к тайне.

«Вашими действиями вы позорите нас в глазах наших детей, унижаете нас на мировой арене и, что хуже всего, разобщаете нас как страну», – написал Макрейвен в открытом письме к Трампу на страницах Washington Post.

Отставной генерал высказался в связи с тем, что в среду Трамп лишил допуска к тайне бывшего директора ЦРУ Джона Бреннана.

Как передает «Голос Америки», Макрейвен назвал Бреннана «одним из лучших госслужащих» на своей памяти.

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| 2018-08-17T14:19:06+00:00 17 августа 2018, 14:47|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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