Команда Трампа подала иск против автора книги о нем

Представители избирательного штаба президента США Дональда Трампа обратились в арбитражный суд Нью-Йорка по делу бывшей сотрудницы Белого дома Омаросы Маниголт Ньюман, обвинив ее в нарушении соглашения о неразглашении. Документ был подписан в 2016 году, когда она вступила в должность помощника главы государства и директора по коммуникациям в управлении по связям с общественностью. Об обращении в суд во вторник, 14 августа, сообщил телеканал ABC News, сославшись на высокопоставленного сотрудника штаба американского лидера.

Маниголт Ньюман в интервью агентству AP заявила, что «не позволит себя запугать».

В тот же день в США поступила в продажу книга экс-помощницы Трампа о главе американской администрации, озаглавленная «Повредившийся в уме» («Unhinged»). В ней автор описала главу Белого дома как «расиста», «женоненавистника» и человека, «абсолютно лишенного чувства сострадания». По словам Маниголт Ньюман, Трамп — блестящий бизнесмен, однако при этом «фактически неграмотен», забывчив и легко раздражается.

В ходе своей работы Маниголт Ньюман тайно записывала конфиденциальные разговоры сотрудников аппарата Белого дома. Часть этих записей она позднее обнародовала.

Омароса Маниголт Ньюман до занятия поста советницы Трампа участвовала в первом сезоне его реалити-шоу «Ученик» (The Apprentice).

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