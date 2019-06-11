Команда Трампа не определилась с подходами к контролю над вооружениями

Нынешняя американская администрация пока не определилась со своими подходами к ключевым вопросам контроля над вооружениями. Такое мнение выразил в понедельник на встрече с журналистами, отвечая на вопросы ТАСС, председатель комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США Адам Смит (демократ от штата Вашингтон).

Он отрицательно ответил на просьбу сообщить, объясняла исполнительная ветвь власти США законодательной, почему президент Дональд Трамп, как сигнализировал на днях Белый дом, определится только в будущем году с отношением к российско-американскому Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). «Я не слышал от них никаких объяснений. И я по-настоящему обеспокоен этим», — сказал законодатель.