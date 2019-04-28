Команда Red Bull Racing: «Победа на бакинской трассе – это особый престиж»

В самом разгаре гоночного уик-энда Red Bull устроил для представителей отечественных СМИ, в том числе журналиста #, экскурсию в святая-святых Формулы 1, куда простому смертному практически невозможно попасть – в боксы команд Red Bull Racing и Red Bull Toro Rosso Honda. Никакие VIP бейджи тут не работают. Только специальные разрешения по особым случаям. Как, к примеру, наш.

Самые бывалые фанаты «королевских гонок» считают, что лучше всего смотреть Гран-при Ф1 именно отсюда, утверждая, что это – «самое правильное место» для этой цели. Множество вмонтированных в гаражи экранов позволяют увидеть гонку как на ладони.

В гараже жизнь кипит нон-стоп. Атмосфера самая что ни на есть гоночная: динамика, ритм и полная концентрация. Инженеры, механики и прочие специалисты Формулы 1 сфокусированы на главном – сделать болид своего пилота идеальным до начала гонки.

Именно здесь, в нескольких метрах от гаража происходят пит-стопы, которые, в свою очередь нужно сделать максимально быстрыми. Вся команда болеет за своего гонщика именно здесь, так что, без преувеличения можно сказать, что дух Формулы 1 зарождается в гараже на пит-лейне.

Не секрет, что Формула 1 является самым высокотехнологичным и дорогим видом спорта, где судьбу команды может предрешить даже доля секунды. Часто можно услышать мнение, что болиды команды Red Bull проезжают круг на 1 секунду быстрее только благодаря своей конструкции и аэродинамике. Так и получается — везде по секунде, и ты чемпион. Трасса Баку помнит блистательную и пока единственную победу Red Bull Racing в 2017 году, которую принес австрийский гонщик Даниэль Риккардо. Помнят этот триумф и в команде, несмотря на то, что сам Риккардо уже не является ее частью.

Как известно, в этом году Риккардо гонится уже за Renault.

В эксклюзивном интервью # один из менеджеров Red Bull Racing Росс Вогано заявил, что команда надеется испытать тоже чувство радости и счастья в Баку уже в ближайшие часы:

«Победа на Гран При Ф1 это всегда замечательные и непередаваемые ощущения. Особым престижем считается победить на бакинской трассе. Если пилот сможет сделать это, то он заработал большое достижение для себя и своей команды», — заявил Росс.

Небольшой прогноз: наиболее вероятный шанс на победу команды Red Bull Racing у Макса Ферстаппена. Перспективный молодой гонщик давно обратил на себя внимание. Сегодня он стартует с четвертой позиции, и это, как считает Росс Вогано, весьма хорошее достижение, учитывая тот факт, что первая сессия была отменена, а вторая – лимитирована по времени для того, чтобы как следует прочувствовать трассу.

«Но вчерашняя квалификация окончательно дала нам ответы на все вопросы и прояснила все технические нюансы, касающиеся управления болида», — заявил он «Зеркало».

Пилот Red Bull Toro Rosso Honda Даниил Квят, который отпраздновал в Баку свое 25-летие, будет стартовать сегодня шестым, а его напарник Александр Албон – 12-ым.

Напарник Ферстаппена, — Пьер Гасли оштрафован и стартует на Формуле 1 SOCAR Гран-при Азербайджана с пит-лейна, хотя начинал вполне успешно и даже возглавил протокол первой части квалификации в Баку.

При этом пилот не теряет надежду, и заявил, что на трассе в Баку может произойти все что угодно, и даже после старта с пит-лейна он сделает все возможное, чтобы заработать очки.

Комментируя это в интервью #, Росс добавил, что трасса в Баку – самая быстрая и из городских и одна из самых длинных и сложных, с захватывающими дух поворотами.

«Гонка в Баку – это вызов для каждого гонщика, ведь именно в Баку были зарегистрированы скоростные рекорды, и поэтому наша задача – сделать как можно больше для того, чтобы порадовать и фанатов, и команду. Гоночный трек в Баку устроен так, что малейшая ошибка может стать роковой», — говорит он.

Во время экскурсии по гаражу представитель Red Bull Racing рассказал, что работа в гараже не останавливается ни на одну минуту во время гоночного уик-энда, и прежде чем допустить болид на трассу, механики проводят тщательнейший осмотр и доработку.

«Самая главная проверка происходит за 35-40 минут до гонки. В этот момент нудно проверить все от а до я», — говорит Росс.

На просьбу поделиться своими впечатлениями о Баку, он ответил:

«Потрясающий город! По своему красив Ичери шехер,уникальный и исторический центр Баку. Хорош и современный город. В Баку все замечательно, особенно люди. Они очень позитивные, гостеприимные и излучают добро, всегда улыбаются. Нам доставляет большое удовольствие прогуливаться ежедневно от отеля до трассы…», — признался представитель Red Bull Racing.