Команда Порошенко заставляет церковь молиться за его победу

Представители «новой церкви» на Украине получают указания о молитве за победу главы государства Петра Порошенко на очередных президентских выборах, заявила вице-спикер Верховной рады Оксана Сыроид, передает РИА Новости.
«Команда нынешнего президента делает все для того, чтобы потерять даже тех, что есть. Потому что они используют язык ненависти. Оказывается, что из администрации президента звонят по церквям и рассказывают, как правильно надо молиться, чтобы победил нынешний президент на выборах», — сказала Сыроид в эфире телеканала «Эспрессо».
На уточняющий вопрос ведущего, поступают ли звонки именно «в православную церковь Украины», она ответила: «Да».
Также, по словам Сыроид, оказывается давление на воинские части.
«Очень тревожная информация о давлении на воинские части, потому что там много военных проголосовали за Зеленского, так же по всем бюджетным учреждениям», — утверждает политик.