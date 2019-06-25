Команда Азербайджана готовится к большому фестивалю

Команда Азербайджана готовится к большому фестивалю триатлона, который состоится 6-7 июля в немецком Гамбурге. В рамках предстоящего старта пройдет очередной этап Всемирной серии триатлона, где планирует выступить лидер сборной Ростислав Певцов.

Также наши спортсмены выйдут в старт в соревнованиях возрастных групп – Age Group. Подобные соревнования очень популярны среди триатлетов-любителей и служат популяризации этого вида спорта. Примечательно, что в нем примет участие вице-президент национальной Федерации Рустам Ибрагимов, а также спортсмен «Baku Tri Club» Али Буниядов, имеющий опыт участия в турнирах «Ironman».

Оба наших спортсмена будут соревноваться в олимпийской дистанции – им предстоит проплыть 1,5 км, преодолеть 40 км велодистанции и пробежать 10 км.

Следует отметить, что старт в Гамбурге является одним из самых престижных и массовых в мировом календаре.