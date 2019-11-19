Колумбия закроет все сухопутные границы из-за общенациональной забастовки

Власти Колумбии приняли решение закрыть сухопутную границу со всеми соседними странами с полуночи среды, 20 ноября, до 5 утра пятницы, 22 ноября, в связи с общенациональной забастовкой, которая состоится в четверг. Об этом во вторник сообщила колумбийская миграционная служба.

«Закрытие границы начинается сегодня в полночь и продлится до пяти утра пятницы, 22 ноября, — отмечается в заявлении, опубликованном на сайте ведомства. — Решение распространяется на все сухопутные и речные границы с Бразилией, Венесуэлой, Перу и Эквадором. Данная мера предназначена для обеспечения полной безопасности во время манифестаций, которые будут проводиться в разных регионах страны в четверг, 21 ноября».

В ведомстве подчеркивают, что в пятницу «пограничные пункты будут усилены дополнительными сотрудниками миграционной службы».

В четверг, 21 ноября, по всей территории Колумбии ожидается проведение манифестаций и акций протеста. Граждане намерены высказать свое недовольство в отношении социальной и экономической политики администрации президента Ивана Дуке.