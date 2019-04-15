Колумбия и США готовы приложить совместные усилия для восстановления демократии в Венесуэлле

Власти Колумбии и США вновь подтвердили готовность приложить совместные усилия для того, чтобы восстановить демократию и свободу в Венесуэле. Об этом в воскресенье заявил колумбийский лидер Иван Дуке во время выступления в городе Кукута.

«Сегодня я заявляю, что мы подтвердили имеющуюся договоренность между нашими странами приложить все необходимые усилия для восстановления демократии, свободы и институционального порядка в Венесуэле», — сказал Дуке, чье выступление транслировалось на сайте администрации колумбийского президента.

Глава Колумбии также добавил, что на очередной встрече Группы Лимы, которая состоится 15 апреля в Сантьяго (Чили), будут рассмотрены «новые политические, экономические и дипломатические санкции, направленные на изоляцию диктатуры».