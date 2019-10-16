Колонна сирийской армии попала под авиаобстрел у Манбиджа

Военные самолеты неустановленной принадлежности атаковали и полностью уничтожили колонну военной техники правительственных войск Сирии в пригороде Манбиджа на севере страны.

Об этом во вторник сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на Национальную коалицию оппозиционных и революционных сил (НКОРС).

Другие подробности пока не приводятся.

В понедельник правительственные силы заняли в окрестностях Манбиджа позиции на линии соприкосновения с формированиями сирийской вооруженной оппозиции из коалиции «Щит Евфрата». Между сирийскими военными и боевиками, участвующими в проводимой Турцией трансграничной операции «Источник мира» на севере Сирии, пока не было зафиксировано перестрелок.(ТАСС)