Колонна сирийской армии попала под авиаобстрел у Манбиджа

Военные самолеты неустановленной принадлежности атаковали и полностью уничтожили колонну военной техники правительственных войск Сирии в пригороде Манбиджа на севере страны.

Об этом во вторник сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на Национальную коалицию оппозиционных и революционных сил (НКОРС).

Другие подробности пока не приводятся.

В понедельник правительственные силы заняли в окрестностях Манбиджа позиции на линии соприкосновения с формированиями сирийской вооруженной оппозиции из коалиции «Щит Евфрата». Между сирийскими военными и боевиками, участвующими в проводимой Турцией трансграничной операции «Источник мира» на севере Сирии, пока не было зафиксировано перестрелок.(ТАСС)

| 2019-10-16T01:24:06+00:00 16 октября 2019, 08:27|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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