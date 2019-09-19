Колонию роботов на Марсе предложил основать FEDOR

Российский робот FEDOR предложил основать на других планетах колонию роботов-аватаров, сообщает interfax.ru.

«Луна, Марс… Для покорения планет Солнечной системы должны быть созданы колонии роботов-аватаров», — говорится в сообщении в официальном аккаунте робота в твиттере.

По его словам, роботы «готовы дать свои предложения по техническому облику будущей антропоморфной системы, способной обеспечить развёртывание и обслуживание научных станций в далёком космосе».

Публикация проиллюстрирована рисунком, на котором вместо ног робот использует колесное шасси.