Коломойский предложил Зеленскому объявить в Украине дефолт

Украинский олигарх Игорь Коломойский призвал президента Украины Владимира Зеленскогоотказаться от поддержки Международного валютного фонда (МВФ) и объявить дефолт по внешним долгам. С таким предложением Коломойский выступил в интервью газете Financial Times, опубликованном в воскресенье, 26 мая, передает dw.com.

«Я считаю, что мы должны обращаться с нашими кредиторами так же, как греки», — заявил Коломойский. В 2015 году Греция стала первой промышленно развитой страной, которая, хотя и временно, отказалась от выплаты МВФ взятого кредита. Коломойский также привел в пример Аргентину: «Сколько раз был дефолт в Аргентине? И что, они реструктурировали все».

 

| 2019-05-26T22:09:44+00:00 26 мая 2019, 22:58|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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