Коломойский предложил Зеленскому объявить в Украине дефолт

Украинский олигарх Игорь Коломойский призвал президента Украины Владимира Зеленскогоотказаться от поддержки Международного валютного фонда (МВФ) и объявить дефолт по внешним долгам. С таким предложением Коломойский выступил в интервью газете Financial Times, опубликованном в воскресенье, 26 мая, передает dw.com.

«Я считаю, что мы должны обращаться с нашими кредиторами так же, как греки», — заявил Коломойский. В 2015 году Греция стала первой промышленно развитой страной, которая, хотя и временно, отказалась от выплаты МВФ взятого кредита. Коломойский также привел в пример Аргентину: «Сколько раз был дефолт в Аргентине? И что, они реструктурировали все».